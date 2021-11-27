CHP'nin kanalı Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet hakkında skandal sözler

CHP'nin kanalı Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet hakkında skandal ifadeler kullanıldı. Metropoll Araştırma şirketi sahibi Özer Sencar, "Atatürk bir tarafta, Fatih Sultan Mehmet bir tarafta. Bir tarafta modern bir insan, bir tarafta sarıklı bir insan. Bu beş para etmez bir iştir" diyerek Fatih Sultan Mehmet'e küstahça dil uzattı.