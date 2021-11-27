CHP'nin kanalı Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet hakkında skandal sözler
CHP'nin kanalı Halk TV'de Fatih Sultan Mehmet hakkında skandal ifadeler kullanıldı. Metropoll Araştırma şirketi sahibi Özer Sencar, "Atatürk bir tarafta, Fatih Sultan Mehmet bir tarafta. Bir tarafta modern bir insan, bir tarafta sarıklı bir insan. Bu beş para etmez bir iştir" diyerek Fatih Sultan Mehmet'e küstahça dil uzattı.
İYİ Parti'nin "Ömer'in Yolu" adıyla hazırladığı afişle, vatandaşın kafası karışırken söz konusu afiş hakkında yorum yapan Metropoll Araştırma şirketi sahibi Özer Sencar Halk TV'de skandal ifadelere başvurdu.
Afişte; Fatih Sultan Mehmet ile Mustafa Kemal arasında Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Muhsin Yazıcıoğlu ve Bülent Ecevit yer alıyor.
"Bir yanda sarıklı bir insan bir yanda modern bir insan"
Metropoll'ün sahibi Sencar, afişi hakkında "Atatürk bir tarafta, Fatih Sultan Mehmet bir tarafta. Bir tarafta modern bir insan, bir tarafta sarıklı bir insan. Bu beş para etmez bir iştir" sözleriyle Fatih'i aklınca aşağılamaya kalktı. Skandal ifadeler üzerine sosyal medyadan büyük tepki topladı.