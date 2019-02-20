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CHP'nin kalesinde istifa depremi

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında yönetim olarak istifa ettiklerini belirtti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 15:41
CHP'nin kalesinde istifa depremi

CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, parti genel merkezinin, belediye meclis üyesi aday listesinde mutabakata varılan listenin dışında hareket etmesinden dolayı yönetim olarak istifa ettiklerini belirtti.

Kiremitçi, ilçe başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, başarılı bir seçim süreci geçirdiklerini, yılmadan, yorulmadan çalışarak kadın kolları, gençlik kolları ve yönetim kurulu ile birlikte iyi sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

"Şahsımın onur ve gururuyla oynanmıştır"

Süreç içerisinde, belediye başkan aday adaylarını bir araya getirme konusunda ılımlı, olumlu çalışmalar sergilediklerini, örgütü bugüne kadar dimdik ayakta tuttuklarını, sinerjilerini kaybetmediklerini ifade eden Kiremitçi, şöyle konuştu:

"Ne var ki bu yaşadığımız süreç içerisinde, mevcut belediye meclis üyesi aday listesi oluşturulurken genel merkez, mutabakata varmış olduğumuz listenin dışında, örgütümün, yönetimimin dışında kararlar almasından dolayı istifalarımızı sunuyoruz. Örgütten, yönetimden gelen arkadaşlarımızın bu liste içerisinde yer almamasından dolayı yönetim kurulum ve şahsımın onur ve gururuyla oynanmıştır.

Bu süreçten itibaren Kadın Kolları Başkanı Sezer Türkmenoğlu ve yönetimi, Gençlik Kolları Başkanı İsmail Şenay ve yönetimi, ilçe yönetimiyle birlikte bazı arkadaşlarımız, 24 partilimiz istifalarını sunmuşlardır."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 15:41
  1. Kadın Kolları Başkanı Sezer Türkmenoğlu
  2. Gençlik Kolları Başkanı İsmail Şenay
  3. CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi

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