CHP'nin kalesi İzmir'de başörtülü kadına çirkin saldırı! "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz"
İzmir'de toplu taşımada bir kadın, tesettürlü başka kadına, "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz, Allahsız" şeklinde skandal sözlerle hakaret etti.
İzmir'de toplu taşımada yaşananlar sosyal medyada gündem oldu. Bir kadın, tartıştığı başörtülü kadına çirkin saldırıda bulundu. O anlar izleyenlerin kanını dondurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verdiği için karşısındakine hakaret eden kadın, "Eşek olmasanız Tayyip'e oy vermezsiniz, Allahsız" şeklinde skandal sözler sarf etti.
Yaşananlar tepki topladı
Araçta bulunan başka bir yolcunun kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştığı görüntülerin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.