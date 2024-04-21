CHP’nin kalesi Eskişehir’de ahlâksızlık zirve yaptı

ÇINAR DEMİR ANKARA

CHP zihniyetinin güzel şehrimiz Eskişehir’i getirdiği nokta iç acıtıyor. Kentte düzenleneceği belirtilen, Yahudi efsanelerine göre sözde yaratılan ilk kadın olan ve Hz. Adem’e itaat etmeyerek Şeytan ile birlikte olan Lilith adına tiyatral bir yetişkin partisi vatandaşların tepkisini çekiyor. Partinin organizatörlüğünü yapan Berfin Ç. Aydemir isimli sosyal medya fenomeninin yaptığı duyuruda ise, şu kışkırtıcı ifadeler kullanıldı:

İçimizdeki Museviler

“Eskişehir’de Lilith temalı danslı makyajlı partimize biletler tükenmek üzere, erkekler en az iki kadın referansıyla girebiliyor. Musevilik inancına göre ilk yaratılan kadın olan Lilith’in hikayesinin tiyatral gösterisinin olduğu konsept bir parti. İçerde dekor ve buna göre oyunlar ve etkinlikler var. Devamında da tamamen makyaj müzik ve eğlence. Erkekler Adem olarak kadınlar da Lilith ya da Havva olarak geceye katılacak.” Partinin duyurusunu yapan Aydemir’e tepki gösteren kullanıcılar, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün partiye engel olması çağrısında bulunuyorlar. Eskişehir’de düzenlenen bu sapkın etkinliğe tepki gösteren Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin de, akit aracılığıyla yaptığı açıklamada tepkisini şöyle dile getirdi:

Bu ne rezalettir!

“CHP zihniyetinin bu güzel şehrimizi getirdiği nokta yürekleri dağlamıştır. Bu sapkın parti rezalette zirvedir, Müslümanların son kalesi Türkiye’ye ihanettir ve kabul edilemez bir harekettir. Şu rezalete bakar mısınız? Erkekler Adem olarak kadınlar da Lilith ya da Havva olarak geceye katılacaklarmış. Milli ve manevi değerlerimize karşı hakaret niteliği taşıyan bu partiye her kesimden vatandaşlarımız büyük tepki gösteriyor. Bizler de bu rezaleti düzenleyenleri ve ona çanak tutanları esefle kınıyoruz. Yetkililere, bu tür sapkın etkinliklere izin verilmemesi çağrısında bulunuyoruz.”

Özgürlük değil, sapkınlık

Gazeteci Yazar Mehmet Fırat da, şunları söyledi: “Siyonistlerin, İngilizleri de arkasına alarak yıktıkları Osmanlı ve İslam’ı temsil makamı Hilafetten sonra kurulan Kemalist rejim, tüm referanslarını sapık Batı medeniyetinden almıştır! Neticeleri itibariyle değil, prensipleri itibariyle kötü olan bu medeniyetin, en kötü taklitçileri olan Kemalist güruh da akla gelebilecek en sapık düşünceleri Müslüman Anadolu halkına empoze etmekle görevli. CHP de bu faaliyetlerin odağı olma konumundadır. Siyonist şeytani ritüelleri sanat adı altında pazarlayan içine tükürdüğümüz bu sapkınlıkların başta Aile Sosyal Bakanlığı olmak üzere devletin kurumlarının müdahale etmesi gerekmektedir. Bu sapıklıklar bir özgürlük değil, toplumu fesada uğratan ve tamamen bir proje dahilinde yapılan organize işlerdir! İzin verilmemeli.”

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