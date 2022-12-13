CHP'nin kalemşörüne bak sen! Adaylık kavgasında araya girdi

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bugün katıldığı canlı yayında, 2023 adaylığı için açık kapı bırakan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünü net şekilde açmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ katıldığı canlı yayında Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. İmamoğlu'nun "Her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur" sözlerinin devamında 'ama' ifadesini kullanmasına yüklenen Yanardağ, "Yuvarlak laflarla değil, açık ve net biçimde aday olmadıklarını, aday olmayacaklarını 6’lı masadan teklif gelse de bunu teklif etmeyeceklerini söylemeleri gerekiyor. Ben 6’lı masa ve muhalefetin gücünü kıran tablonun bu olduğunu düşüyorum." dedi.

Merdan Yanardağ tepki gösterdi

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Almanya'dan yaptığı canlı yayınla, İmamoğlu'nun bugünkü açıklamalarını sert bir dille hedef aldı.

İmamoğlu'nun önce doğru bir yanıt vererek Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini fakat sonrasında 'ağız yuvarladığını' söyleyen Yanardağ, "Her CHP'linin adayı Kılıçdaroğlu'dur, ama...' diyor! '6'lı masa belirleyecek' diyor. Ben burada ciddi bir sorun olduğunu görüyorum. CHP'de ciddi bir sorun var ama ile fakat ile olmaz." diye konuştu.

"Acele ediyor"

İmamoğlu'nun genç bir siyasetçi olduğunu dile getiren Yanardağ, "Bir dönem daha İstanbul'u yönetmesi gerekir diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığına tırmanmak için bu kadar acele etmemeli. Ama ve fakatla başlayan bir dizi gerekçe koyuyorsunuz açık kapı bırakıyorsunuz." dedi.

Belediye başkanlarının CHP genel başkanı ile yarıştırılamasına son vermek gerektiğini belirten fondaş Yanardağ, "Bu bir siyasal parti için kabul edilemez bir tablodur. Kavramları dikkatli seçmeye çalışıyorum. CHP yetkili kurulları bir an önce partimizin 6'lı masaya masaya sunacağı aday Kılıçdaroğlu'dur kararı almalıdır. Bu kadar gecikecekse, Yavaş ve İmamoğlu'nun yuvarlak laflarla değil, açık ve net biçimde aday olmadıklarını aday, olmayacaklarını 6'lı masadan teklif gelse de bunu teklif etmeyeceklerini, İstanbul ve Ankara'ya bir dönem daha hizmet etme niyetinde olduklarını net bir şekilde söylemeleri gerekiyor. Ben 6'lı masa ve muhalefetin gücünü kıran tablonun bu olduğunu düşüyorum" dedi.

"CHP buna son versin"

Yanardağ sözlerini, "6'lı masa eğer bir ittifaksa eğer CHP disiplinli bir partiyse, genel başkanının arkasında siyasal disiplinle duracaksa, parti terbiyesi ve gelenekle duracaksa bu soruna son vermeli." diyerek bitirdi.