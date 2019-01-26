CHP'nin İzmir adayı yarın açıklanacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek katıldığı bir canlı yayında CHP'nin İzmir adayının yarın açıklanacağını bildirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek katıldığı bir canlı yayında CHP'nin İzmir adayının yarın açıklanacağını bildirdi. Ayrıntılar geliyor...

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