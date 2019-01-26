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CHP'nin İzmir adayı yarın açıklanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek katıldığı bir canlı yayında CHP'nin İzmir adayının yarın açıklanacağını bildirdi.

26 Ocak 2019 Cumartesi 10:35
CHP'nin İzmir adayı yarın açıklanacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek katıldığı bir canlı yayında CHP'nin İzmir adayının yarın açıklanacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 10:35
  1. İzmir
  2. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek

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