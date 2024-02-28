CHP’nin İstanbul afişlerinde Özgür Özel’e yer yok. Böyle genel başkan olur mu?

Seçimlere sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki gerilim devam ediyor.

Haberet Genel Yayın Yönetmeni Buket Aydın, geçtiğimiz günlerde CHP'nin seçim afişleri ile ilgili "Hiç bir yerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in afişi yok. Gören yok. Üstelik partinin ilçe adayları ile Özgür Özel'in değil Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafları var. Bu partinin genel başkanı İmamoğlu mu?" ifadelerini kullandı.

Buket Aydın'ın günler önceden yaptığı bu tespiti doğrulayan bir bilgi ortaya çıktı.

"EKREM İMAMOĞLU İSTANBUL'DA ÖZGÜR ÖZEL'İN GÖRSELİNİ İSTEMİYOR"

Kulis bilgisini aktaran gazeteci Zafer Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP Genel Merkezi'nin medya planlama ajansı olan Time ajans daha önceden rezervasyon yaptırdığı ve pazar günü asılacak olan billboard ve diğer mecralar için Özgür Özel'in fotoğrafının bulunduğu baskı dokümanlarını bugün ilgili şehirlere gönderdi." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da Özgür Özel'in görselini istememesinden dolayı rezervasyonların iptal edildiği belirten Şahin'in paylaşımı şu şekilde devam etti:

Şu ana kadar CHP Genel Merkezi'nden firmalara aksi yönde bir itiraz gelmedi. İtiraz gelmemesi durumunda İstanbul'da CHP genel merkezin yani Özgür Özel'in görselleri kullanılmayacak.