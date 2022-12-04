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Siyaset CHP'nin İsmet'i de yabancı karşısında ezikti, Kemal de ezik!
Siyaset

CHP'nin İsmet'i de yabancı karşısında ezikti, Kemal de ezik!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Jeremy Rifkin karşısında yaşadığı acziyet, CHP'li İsmet İnönü'nün Birleşik Krallık ve ABD başkanları ile çekilen görüntülerini hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 18:32:00 - 2022-12-04 18:47:43

 Yeniakit.com.tr 

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Jeremy Rifkin, Türkiye'ye gelmeye dahi tenezzül etmeden, oturduğu yerden gerçekleştirdiği uzaktan bağlantı ile İkinci Yüzyıla Doğru etkinliğine katılarak, muhalefete siyaset anlattı.

Kılıçdaroğlu'nun "yeni endüstriyel dönüşüm başkanım" diyerek tanıttığı Rifkin'i, sömürge ruhlu CHP'liler salonda dinledi ama çeviri fiyaskosu da yaşandı.

Duyurusu günler öncesinden yapılan toplantıya uzaktan bağlanan Rifkin'in Türkiye'ye gelmemiş olması ve konuşmasının salonun büyük bir kısmı tarafından anlaşılmaması, CHP'nin ezikliğini ortaya koydu.

İsmet de ezik ti Kemal de ezik!

Etkinlikte yaşananlar, CHP'li İsmet İnönü'nün yıllar önce ABD'li ve İngiliz davetlileri ile bir araya geldiği görüntüleri hatırlattı.

Türkiye'de İnönü ile görüşen dönemin Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill bacak bacak üstüne atıp, elindeki purosu ile, ABD Başkanı Theodore Roosevelt de bir kolu sandalyesinden aşağıda, rahat tavırları ile poz verirken İsmet İnönü, günümüz CHP'lilerinin ezikliğe ile misafirlerinin yanında kendini belli etmişti.

 

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