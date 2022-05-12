CHP’nin İmamoğlu hakkındaki planı ağızları açık bıraktı

Hürriyet'in bir CHP'ye, bir AK Parti'ye yakın takılan genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP tarafından neden sahip çıkılmadığını ifşa etti.

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

EKREM İmamoğlu düşüşte.

Peki bu düşüş, CHP Genel Merkezi’nde nasıl değerlendiriliyor?

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Aldığım bilgiye göre...

“Olayın bir iyi, bir de kötü tarafı var” diye yorumlanıyormuş.

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İYİ TARAFI: Genel Merkez’de İmamoğlu’nun kişisel adaylık iddiasını geriletecek denli büyük bir kriz yaşamasına olumlu bakılıyor ve “Bu iyi” deniyormuş.

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KÖTÜ TARAFI: CHP’li önemli bir belediye başkanının aşırı yıpratılmasının CHP’nin genel imajına olumsuz etki yapacağı söyleniyor ve “Bu kötü” deniyormuş.

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CHP, bir kıvam peşinde yani.

Adaylık için ortaya çıkamayacak kadar çöküş yaşasın ama bu çöküş, CHP’yi olumsuz etkileyecek noktalara varmasın.

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Kişisel yorumum: Siyaset zor bir iş. CHP’de siyaset yapmak ise çok, çok, çok, çok daha zor bir iş.