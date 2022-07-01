  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP'nin iftirası tescillendi... Berat Albayrak'a tazminat ödeyecekler
Siyaset

CHP'nin iftirası tescillendi... Berat Albayrak'a tazminat ödeyecekler

CHP'nin "128 milyar dolar" yalanı tescillendi. CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a attığı mesnetsiz iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-01 19:36:00 - 2022-07-01 19:38:23
CHP'nin iftirası tescillendi... Berat Albayrak'a tazminat ödeyecekler

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'nın rezervlerinde 128 milyar doların kaybolduğuna yönelik iddiaların yalan olduğu belgelendi.

CHP Berat Albayrak'a tazminat ödeyecek

İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, Hazine ve Maliye Eski Bakanı Berat Albayrak'ın CHP'ye açtığı davayı karara bağladı. CHP'nin, Berat Albayrak'a 60 bin TL ödeyeceği öğrenildi.

Berat Albayrak'ın CHP'den tahsil edilecek olan 60 bin TL'nin tamamının Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlayacağı belirtildi.

Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş tarafından yapılan açıklamada "128 milyar dolar yalanı" davası kapsamında, davalı CHP'den tahsil edilecek olan 60.000 TL'nin tamamının CHP ve gizli ittifak ortaklarını rahatsız edeceğini de bilerek, müvekkil Sn. Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz" denildi.

Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası karara bağlandı

İsa Sinan Göktaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası '128 milyar dolar yalanını' konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Berat Albayrak'a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna bildiririz."

12
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

KOMİK

KARARI. VEREN MAHKEME KİMİN EMRİNDE ?128 MİLYAR DOLAR NEREDE ?HÜKÜMET ALAŞAĞI OLUNCA. GERÇEKLERİ GÖRECEZ

Ümitt

Reisimiz bunların haksız yere istifade ettiği İş Bankası hisselerini hazineye devretmeden bunların hakaret ve küfürleri bitmeez. Neden? çünkü tazminat parası havadan gelen parayla ödeniyor ve hakarete, küfüre, iftiraya doymuyorlar!!!!!!
TÜM YORUMLARA GİT ( 12 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23