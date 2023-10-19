CHP’nin içine HDP sızmış!

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak ve Suriye’deki görev süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda 164 ret oyuna karşın 357 oyla kabul edildi. Tezkeredeki, “Türkiye’de yabancı asker bulundurulması” ifadesini bahane eden CHP ile öteden beri sınır ötesi operasyonlara karşı çıkan, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) ise 2 yıl önce olduğu gibi tezkereye hayır oyu kullandı. İYİ Parti (İP) tezkereye “evet” oyu verirken, “hayır” oyu veren CHP’ye tepki gösterdi.

“CHP’nin içine sızan HDP'nin etkisini görüyoruz”

Akit’e konuyu değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili, Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, “CHP daha önce Meclis’e gelen tezkerelere ‘evet’ oyu vermişti. Son tezkerede sanki içine ‘yabancı asker’ ibaresi sonradan eklenmiş gibi ‘hayır’ oyu verdiler. Burada CHP’nin içine sızan HDP’nin (HEDEP) etkisini görüyoruz. CHP’nin gelmiş olduğu son noktayı gösteriyor bu durum. Türkiye’nin güvenliğini, devletin güvenliğini, sınırlarımızın güvenliğini, her şeyi bir tarafa bırakarak kendilerini konumlandırdıkları noktayı görüyoruz. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyoruz” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta şunları söyledi: “CHP’liler, sanki hiç görmedikleri bir şeymiş gibi ‘yabanca asker’ konusunu ‘yabancı postal’ diyerek bahane ederek, tezkerenin asıl amacı olan; ülkemizin güney sınırlarını korumak, ülkemizin güneyinde kurulmaya çalışılan bir terör devletinin engellenmesi için düzenlenen tezkerenin amacını görmezden gelerek, resmen HEDEP ile aynı konumda hareket ettiler. Şu anda güneyimizde İsrail’in acımasızca, vahşice Gazze’ye yönelik katliamlarını kahrolarak yaşıyoruz. Bizim güney sınırlarımızda böyle bir dönemde ülkemize saldıracak, sınırlarımızdan içeriye sızmaya çalışacak bir terör devleti kurulmaya çalışılıyor. Bizler bunu görüyoruz ve bu tezkerelerin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Türk askerinin sınır ötesinde bulunması o bölgenin güvenliği için, o bölgedeki sivil halkın terörden korunması için çok önemli. Sadece kendi sınırlarımızın değil, sınırlarımız ötesindeki güvenli bölgelerin korunması için de çok önemli. Ama maalesef oranın güvenli olmasını istemeyen, orada savaşın, kaosun ve terör devletinin olmasını isteyen bir HEDEP var ve onun kuyruğuna takılmış bir CHP var. Söyledikleri hiçbir şeyin bir anlamı da yok. Açıklamalarının hiçbir değeri yok. Bu tezkere tamamen uluslararası standartlarda ve gerektiğinde Türkiye’nin hangi amaçla hareket edeceği açık olmasına rağmen, bir ‘yabancı postal’ lafını tutturdular gidiyorlar. Buna kimsenin inanmadığını kendileri de biz de biliyoruz. CHP özellikle seçimler sonrasında kendi iç sorunlarıyla uğraşıyor. Ama bunların hiçbiri bu vatanın, bu ülkenin güvenliğinin söz konusu olduğu durumda hiçbir şeyin önüne geçemez. Burada çok net bir şekilde devletten, vatanı milleti korumaktan yana bir tavır sergilemeleri gerekiyordu, bunu yapamadılar. Yapamazlar, çünkü kontrol kimde, kimin yönetimiyle, kimin yönlendirmesiyle tezkereye ‘hayır’ dediklerini hepimiz çok iyi biliyoruz”

“CHP-HDP eşittir PKK!”

“CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP/HEDEP ile beraber yol yürüdüğünü zaten herkes biliyor” diyen Diyarbakır annesi Ayşegül Biçer de; “Biz her zaman bunu söylüyoruz. Bu nedenle CHP’nin Irak ve Suriye tezkerelerine ‘hayır’ oyu kullanmaları bizi şaşırtmadı. Beklediğimiz bir şeydi. Hep söylüyoruz; CHP-HDP eşittir PKK’dır. Günlerdir hemen güneyimizde bu kadar katliamlar oluyor. Masum ve mazlum Filistin halkına siyonist İsrail ölüm yağdırıyor. Fosfor bombalarıyla sivil halkı bombalıyorlar, her gün onlarca Müslüman hayatını kaybediyor. Ama günlerdir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp bir paylaşım bile yapmadı. Son olarak İsrail hastaneyi bombalayıp da yüzlerce kadın ve çocuk şehit edildiğinde bir paylaşım yaptı ama orada da samimi değil. CHP kendi başına hareket edemiyor ki! CHP, ABD ve siyonist İsrail’in uşağıdır. Böyle olunca da gerek ülkemizin sorunlarına, gerekse bölgedeki Müslümanların sorunlarına ilgisiz kalıyor. Çünkü dış güçler öyle istiyor” ifadelerini kullandı.