CHP'nin 'heykel sevdası'nın nedeni belli oldu! 'Sanat' mı dediniz?!

Anlamlı/anlamsız, güzel/çirkin, mantıklı/absürt demeden her boş bulduğu metrekareye heykel diken CHP'li belediyelerin tepkilere rağmen böyle davranmasının altındaki neden belli oldu.

Bilal Kureş isimli bir Youtuber, kanalında yayınladığı bir videoda asıl amacın 'tamamen duygusal' olduğunu ortaya koydu ve CHP'li belediyelerde yolsuzluk için nasıl bir yol izlendiğini gözler önüne serdi.