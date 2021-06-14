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Aktüel CHP'nin 'heykel sevdası'nın nedeni belli oldu! 'Sanat' mı dediniz?!
Aktüel

CHP'nin 'heykel sevdası'nın nedeni belli oldu! 'Sanat' mı dediniz?!

Her boş bulduğu alanı değerlendiren ve heykel diken CHP'li belediyelerin heykel aşkının nedeni belli oldu. 'Sanat düşkünü' CHP'nin heykel dikme sevdasının nedeni tamamen duygusal...

Yeniakit Publisher
2021-06-14 22:48:00 -

Anlamlı/anlamsız, güzel/çirkin, mantıklı/absürt demeden her boş bulduğu metrekareye heykel diken CHP'li belediyelerin tepkilere rağmen böyle davranmasının altındaki neden belli oldu.

Bilal Kureş isimli bir Youtuber, kanalında yayınladığı bir videoda asıl amacın 'tamamen duygusal' olduğunu ortaya koydu ve CHP'li belediyelerde yolsuzluk için nasıl bir yol izlendiğini gözler önüne serdi.

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