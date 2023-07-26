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Gündem CHP'nin Halk Tv'ye yıllık ödediği para ortaya çıktı
Gündem

CHP'nin Halk Tv'ye yıllık ödediği para ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-07-26 20:29:00 - 2023-07-26 20:47:28

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile Halk TV arasındaki anlaşmanın tek taraflı olarak feshedilmesinin ardından detaylar ortaya çıktı. Protokol gereği CHP'nin Halk Tv'ye yılda 70 milyon TL ödeyeceği ortaya çıktı.

14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından koltuk kavgasına girişilen CHP'de şimdi de medya kavgası başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'in CHP destekçisi Halk Tv ile imzalanan protokolü tek taraflı olarak fesh etmesinin ardından iptal edilen protokolle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Yıllık 70 milyon TL

Seçimler sonrası CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları fondaş medyaya da sıçradı. CHP destekçisi Halk Tv'nin 'değişim' tartışmalarının ardından muhalif isimlere açılıp, Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlere ambargo uygulanması sonrası CHP ile Halk Tv arasındaki kirli defterler açıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, tarafından Halk Tv ile imzalanan protokolün tek taraflı olarak iptal edilmesi sonrası protokolün detayları öğrenildi. Damga Gazetesi'nin haberine göre protokolde, CHP tarafından Halk Tv'ye yıllık 70 milyon TL ödeneceği belirtildi.

'Konuşmaların canlı yayınlanması için' denildi

CHP ile Halk Tv arasında imzalanan ve Eren Erdem'in imzasıyla Ankara 54. Noteri aracılığıyla Halk Tv'ye gönderilen 'Fesihname'de iptal edilen protokolün detayları öğrenildi. Protokolde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın konuşmalarının canlı olarak yayımlanması için Halk Tv'ye yıllık 70 milyon TL ödeneceği belirtildi.

Başka kanallar da varmış

Tartışmaların odağındaki Eren Erdem dün bir canlı yayına katılarak CHP-Halk Tv ilişkisinden öteye başka medya organlarıyla da benzer anlaşmalar yapıldığını itiraf etti. Erdem programda, "Başka anlaşma yaptığımız kanallar da var. Hangileri olduğunu söylemem doğru olmaz. Gizli anlaşmalar değil. Kanallar taraf olarak bunu paylaşmamızı istemeyebilirler." ifadelerini kullandı.
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