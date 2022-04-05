CHP’nin gündemi bar-pavyon müziği

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, saat 00.00’dan sonra uygulanan müzik yasağının kaldırılmasını talep etti. İlgezdi, açıklamasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, 3 Mart 2022’de, eğlence mekanlarında gece saat 00.00’dan sonra uygulanan müzik yasağına ilişkin, “Sağlık Bakanı’mız, Kültür ve Turizm Bakanı’mızla değerlendireceğiz” dediğini hatırlattı. Aradan bir ay geçtiğini ancak bakanların bir araya gelemediğini belirten İlgezdi, “Buradan üç bakana sesleniyorum, CHP olarak biz üç bakanı bir araya getirmeye talibiz. CHP garantörlüğünde bir araya gelin ve müzik yasağını kaldırın” ifadesini kullandı. İlgezdi, iktidarın pandemiyi bahane ederek müzik yasağına başladığını, tedbirler gevşetilirken bu konuda bir adım atmadığını ifade etti.