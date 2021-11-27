CHP’nin gizemli 14. katında neler oluyor? Kılıçdaroğlu'nun görüşmeleri ifşa oldu
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ''kozmik oda''sı olarak nitelendirilen ''14. Kat'' tekrar gündeme geldi. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz tarafından bir kez daha gündeme getirilen parti içi kumpas iddiaları, çete suçlamaları ve 10 yılda gerçekleşen yüzlerce tasfiye. CHP Genel Merkezi'nin ''kozmik oda''sı olarak nitelendirilen ''14. Kat'' yeniden gündemde. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'da son açıklamasında buna değindi. FETÖ soruşturmalarında adı geçen Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'i isim vermeden işaret etti. ''14. Kat''tan çıkan kararlarda etkisi olduğuna dikkat çekti.
Deniz Baykal'a kaset kumpasının ardından Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi stratejisini burada belirlediği milletvekillerinin ve hatta parti yöneticilerinin bile sonradan haberdar olduğu ve kararların burada alındığı Ankara kulislerinde konuşuluyor.
Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'da son açıklamasında buna değindi. FETÖ soruşturmalarında adı geçen Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek'i isim vermeden işaret etti. ''14. Kat''tan çıkan kararlarda etkisi olduğuna dikkat çekti.
''Külliye giden CHP'li'' iddiasında da gündeme gelmişti CHP'nin 14. katı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kendisine parti içinde bir çete tarafından kumpas kurulduğunu söylemiş ve kılıçdaroğlu'na tepki göstermişti.
"CHP FETÖ'ye teslim oldu'' sözleri nedeniyle partiden ihraç edilen eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş de Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa aday olmasında gizli bir elin etkisinin olduğunu dile getirmişti.
'Gizli bir el'
Yılmaz Ateş, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı 'ben aday değilim' diye. Pazartesi günü hiç birimize haber vermeden sadece Önder bey ve ekibi ile hareket ederek adaylığını açıkladı. Gizli bir el olmazsa açık aleni olur partiye bir genel başkan seçilecek." dedi.
Kaynak: ahaber.com.tr