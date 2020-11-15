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Gündem CHP'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Bu kadarına da pes
Gündem

CHP'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Bu kadarına da pes

CHP'nin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte sokakta sevimli görüntüler ve ayrımcılık yapmadıkları mesajını vermek için herkesle fotoğraf çektiren CHP Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli çarşaflı kadınla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından sildirdi. Hançerli’nin çarşaflı bir vatandaşla birlikte çektirdiği fotoğraf CHP’de krize sebep oldu. Parti içi tepkiler üzerine fotoğrafı silen Hançerli, çarşaflı kadının olmadığı farklı fotoğraflar yayınladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:21:00 -
CHP'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Bu kadarına da pes

CHP Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, kişisel Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarda çarşaflı bir kadına yer verince partisi CHP'den tepki aldı. İşte CHP'de sosyal medya hesaplarından fark edilen ve sağ duyulu partilileri kızdıran instagram hareketliliği...

Sokakta "herkese eşit" sonrasında "silin o fotoğrafı"

Sosyal medyada tespit edilen son dakika kayıtlarına göre Hançerli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Avcılar İlçe Örgütü ile birlikte mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Hançerli, bu anları fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

CHP'li yöneticiler rahatsız olunca sildirdi

Hançerli, çarşaflı bir kadın ile birlikte görüldüğü anlara ilişkin fotoğrafa da sosyal medya hesabında yer verdi. Ancak iddiaya göre CHP yöneticileri çarşaflı kadının fotoğraflarda yer almasından rahatsız oldu.

Aynı mesajı farklı fotoğraflarla paylaştı

"Komşuna Sahip Çık" kampanyası kapsamında vatandaşlarla buluşan Hançerli, 'çarşaflı' vatandaşa sahip çıkamayınca çareyi fotoğrafı silmekte buldu. Hançerli, sildiği fotoğrafın yerine çarşaflı vatandaşın bulunmadığı farklı fotoğraflar paylaşırken fotoğrafın altına aynı mesajı yazması da dikkat çekti.

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