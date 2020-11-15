CHP'nin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı! Bu kadarına da pes

CHP Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, kişisel Instagram hesabında yayınladığı fotoğraflarda çarşaflı bir kadına yer verince partisi CHP'den tepki aldı. İşte CHP'de sosyal medya hesaplarından fark edilen ve sağ duyulu partilileri kızdıran instagram hareketliliği...

Sokakta "herkese eşit" sonrasında "silin o fotoğrafı"

Sosyal medyada tespit edilen son dakika kayıtlarına göre Hançerli, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Avcılar İlçe Örgütü ile birlikte mahalleleri gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Hançerli, bu anları fotoğraflamayı da ihmal etmedi.

CHP'li yöneticiler rahatsız olunca sildirdi

Hançerli, çarşaflı bir kadın ile birlikte görüldüğü anlara ilişkin fotoğrafa da sosyal medya hesabında yer verdi. Ancak iddiaya göre CHP yöneticileri çarşaflı kadının fotoğraflarda yer almasından rahatsız oldu.

Aynı mesajı farklı fotoğraflarla paylaştı

"Komşuna Sahip Çık" kampanyası kapsamında vatandaşlarla buluşan Hançerli, 'çarşaflı' vatandaşa sahip çıkamayınca çareyi fotoğrafı silmekte buldu. Hançerli, sildiği fotoğrafın yerine çarşaflı vatandaşın bulunmadığı farklı fotoğraflar paylaşırken fotoğrafın altına aynı mesajı yazması da dikkat çekti.