CHP'nin farkını çok iyi gördük Ferhat Hepözdemir!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri gündemdeki yerini koruyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından görüntülerin yayınlanmasından iki gün sonra yapılan savunmada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir." denilmişti.

CHP'nin Sarıyer'deki İl Başkanlığı binasının satın alınması sırasında partinin avukatı olarak görev aldığının altını çizen Mustafa Kemal Çiçek ise CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından balya balya paraların sayıldığı görüntüye ilişkin yapılan savunmayı yalanladı. Avukat Çiçek, “Paçavradan ibaret düzmece belgeye itibar edilmemeli. Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır" diyerek alımın banka aracılığıyla yapıldığını ifşa etti.

Partilileri kandırmışlar!

Para sayma görüntülerinin, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alındığı güne ait olduğu iddia edilse de arşivler bunu yalanladı. 2020 yılında "Bir Tuğla da sen koy" kampanyasına katılan isimlerin, partileri tarafından kansdırıldığı ortaya çıktı.

CHP'liler tarafından paylaşılan belgede binanın 2019 yılında satın alındığı iddia ediliyor.

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Gazete arşivlerinde ise 2020 yılında hala "bina satın alacağız" diye partililerinden "bağış" adı altında para topladıkları görülüyor.

CHP'den bir önceki dönemde İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Ferhat Hepözdemirr'in de "bağış" tuzağına düştüğü ortaya çıktı.

"Bina satın alındıktan aylar sonra" partisine "bina alınacak" diye bağış yapan Hepözdemir o gün yaptığı açıklamasıyla da alay konusu oldu:

‘Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilerden ayıran bir özellik de budur. Biz iktidar nimetlerinden yararlanmayan bir partiyiz. Biz kamu kuruluşlarının siyasal finansmanıyla ayakta duran bir parti değiliz. Kendi öz gücüne inanan, partisinin üyelerine ve onların alın terine dayanan bir partinin üyeleriyiz. Bir bina alınacaksa bunu gerçekten biz alacağız. Başka bir kurum almayacak. Tüm arkadaşlarıma bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum’