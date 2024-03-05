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Siyaset CHP'nin eşbaşkanları arasında Gazze çıkmazı!
Siyaset

CHP'nin eşbaşkanları arasında Gazze çıkmazı!

Yeniakit Publisher
2024-03-05 23:58:00 - 2024-03-06 00:01:07

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki 'Gazze' çıkmazı gündem oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün Gazze'ye gönderilen yardım tırının önünde şov yapmaktan da utanmadı.

Ekrem İmamoğlu tır yüklenirken çekildiği bir fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

İmamoğlu'nun paylaşımı tutarsızlığını yine ortaya koydu. CHP'li İBB Başkanı, paylaşımında bir yandan, "İnsanlık dramından oy devşirme ucuzluğu da artık siyasetin bir parçası olmamalı." derken bir yandan da Gazzelilere yardımının fotoğraf karesini paylaşıp kamupyuna servis edince sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Gerekli izinlerin almasının ardından Gazze'ye İBB yardım tırlarımız yola çıktı. Zulüm bitene kadar bu dayanışmaya devam edeceğiz. Bu hassas konuların seçim gündeminden uzak tutulması gerekir. İnsanlık dramından oy devşirme ucuzluğu da artık siyasetin bir parçası olmamalı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekrem İmamoğlu'nun Gazze şovundan sonra Özgür Özel'in önceki gün TBMM'de yaptığı Gazze konuşması gündem oldu.

Özel, Gazze özelinde ümmetin izzeti için savaşan Kassam Tugayları'na, "terörist" ithamında bulunmuştu.

Özgür Özel, meşru müdafa hakkı kapsamında siyoniste düzenlediği Aksa Tufanı operasyonu için "terörist saldırı" demişti.

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