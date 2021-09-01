CHP'nin en akıllısı bunlar! Bahçeli'nin açıklaması sonrası CHP'li vekillerin 'seçim barajı' cehaleti güldürdü!

"Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna-Hersek ve Karadağ ziyaretinin ardından uçakta bulunan basın mensuplarına barajın yüzde 7 olacağını açıklamıştır" hatırlatmasını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Nitekim baraj konusundaki arayış ve çalışmalar bu açıklamayla noktalanmış ve Cumhur İttifakı’nın baraj kararı yüzde 7 olarak tescillenmiştir" ifadelerinin ardından CHP'li vekillerden açıklama geldi.

CHP'li milletvekillerden 'cahilce' açıklama!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet gazetesine cehalet kokan bir açıklama yaptı. Öztunç, "MHP'nin oy oranı çok düştü, bu düzenleme o yüzden yapılıyor" ifadeleriyle kendine güldürdü.

MHP'nin Cumhur İttifakı ile zaten her türlü Meclis'e girebileceğini düşünemeyen Öztunç, "Bu düzenleme MHP ve Bahçeli için yapılıyor. MHP'nin oy oranı çok düştü, o yüzden bu düzenlemeyi istediler. Bizim için fark etmez. Baraj isterlerse 5 olabilir. Biz ittifak olarak iktidara geleceğimiz için kaç yaparlarsa yapsınlar" ifadelerini kullandı.

Cehaletiyle öne çıkan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise, şunları söyledi:

"Burada en önemli nokta Halk iradesinin doğrudan Meclis’e yansımasıdır. Yani ya barajını kaldıracaksın ya da olabildiğince düşük tutacaksın yüzde 7 seçim barajının da yüksek olduğunu düşünüyorum. Yüzde 3, en kötü ihtimalle yüzde 5 olmalı ve halkın iradesi TBMM’de daha demokratik bir şekilde temsil edilmelidir.

Burada sıkıntılı durum Cumhur İttifakı'nın nasıl iktidarda kalabilirim bağlamında kendilerine bir kıyafet dikmeye çalışmalarıdır. Bu demokratik bir yöntem değildir. Ben yaptım oldu mantığı bu ülkeyi bu hale getirmiştir. Anketlere göre seçim barajı belirlenmez. Bahçeli şunu unutmasın ki yüzde 7 seçim barajı da ona yetmeyecektir ve barajın altında kalacaktır."

Seçim sisteminden bihaberler! MHP'nin baraj kaygısı yok

CHP'li vekillerin cehalet kokan açıklamaları kendilerini rezil ederken seçim sistemine göre, partilerin ittifak ile seçime girmesi halinde toplam oy oranın yüzde 10'u geçmesi halinde ittifak üyesi partiler Meclis'te yer alabiliyor.

Bu nedenle mevcut seçim sisteminde, AK Parti ve MHP ittifak ile seçime girdikleri için MHP'nin oyları yüzde kaç olursa olsun zaten Meclis'e giriyor. 24 Haziran seçimlerinde de İYİ Parti yüzde 9.9 oy ile baraj altında kalmasına rağmen CHP ile ittifak yapması nedeniyle Meclis'e girebildi.

CHP'li vekillerin cehaletini ortaya koyan açıklamaları gerçeği yansıtmıyor

Sözkonusu düzenleme, ittifakın toplamı yüzde 10'u geçmesiyle Meclis'e giren partileri kapsamadığı için CHP'li vekillerin cahilce açıklaması gerçeği yansıtmıyor.