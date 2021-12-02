CHP’nin ekonomi programından laf salatası çıktı

CHP’nin ekonomisti Selin Sayek Böke, CHP yandaşı Sözcü’den Ruhat Mengi’ye konuştu. Partisinin hiçbir somut çalışması olmadığını gözler önüne seren Böke, “İktidara gelmeleri durumunda ekonomiyi nasıl düzeltecekleri” sorusuna karşı güldüren bir cevap verdi.

CHP’nin sürekli tekrarladığı, “Parlamenter sisteme dönüş” zırvasını yineleyen Böke, eski sisteme dönünce ekonominin düzeleceğini savundu.

Böke’nin sözleri, “2001 krizinde parlamenter sistem yok muydu?” sorusunu akıllara getirdi.

Ayrıca Merkez Bankası’nın (MB) bağımsız olmadığını ve tekrar bağımsız hale getirilmesi gerektiğini savunan Böke, “Merkez Bankası sizin dediğiniz gibi bağımsız değil miydi, parlementer sistemde ekonomi düzeliyorsa 2001 krizi neydi?” yorumlarına neden oldu.

Ruhat Mengi’nin yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

– Çevremdeki konuşmalarda “CHP iktidara geldiğinde ne yapacak, ekonomiyi ve bu tabloyu nasıl düzeltecek, bize açıklasın” sözlerini çok duyuyorum, cevabı nedir?

Biz bu buhranı “tek adam rejimi” nedeniyle yaşıyoruz, dolayısıyla CHP iktidara geldiğinde bu tek adam düzenini değiştirecek. Güçlü parlamenter demokrasi olduğu zaman, yani “Keyfi değil, şahıslara dayalı değil, kurumlarla, ortak akılla karar verildiğinde ne olur” sorusunun yanıtını verebiliyoruz ekonomide. AKP'nin Genel Başkanı diyor ki “Faiz sebep, enflasyon sonuçtur.” Bunu defalarca söyledi, söylemeye devam edeceğini de açıkça ifade ediyor. Her söylediğinde Türk Lirası değer kaybediyor. Merkez Bankası diye bir kurum kalmadı, bir siyasi partinin genel başkanının talimatıyla faizler belirleniyor. Gece yarısı kararnameleriyle Merkez Bankası başkanlarını her görevden alışta Türk Lirası değer kaybetti. Demek ki Merkez Bankası'nı bağımsız kılacak, hükümet politikasıyla uyumlu enflasyon hedeflemesini uygulayacağı bağımsızlığa kavuşturacak güçlü bir parlamenter demokrasiyi kurmamız gerekiyor. Bizim reçetemiz bu zaten. Güçlü bir kurumsal yapı, kamunun kaynaklarını üretimden yana kullanan bir ekonomik düzen, güçlü bir sosyal devleti kurduğumuzda Türk Lirası üzerindeki baskı kalkmış olacak, güven oluştuğu için faizler zaten doğal olarak düşecek.