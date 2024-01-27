CHP’nin ‘DEM’lenmesine eski tüfeklerden tepki: El öpmenin bedeli ağır olacak

Buğra Kardan İstanbul

Seçimlerde ittifaksız İstanbul’u, Ankara’yı, Adana’yı, Antalya’yı ve Hatay’ı elinde tutamayacağını bilen CHP’nin DEM’in kapısını aşındırması tepkilere yol açıyor. Tepkiler Özgür Özel’i geriyor ve onu yönlendiren Ekrem İmamoğlu’nu da paniğe sevk ediyor. Ablalarının, ağabeylerinin CHP’nin Kandil’in kuklası DEM’le ittifakına hiddetle karşı çıkmaları Özel ve İmamoğlu’nu korkutuyor.

SHP/HEP ittifakı ders olmadı mı?

Baskılara aldırış etmeyerek şer ittifakına kapıları kapatan Meral Akşener’in “DEM’li kafalarla beraber değiliz, olmayacağız” cümlesiyle şaşkına dönen CHP yönetimine bir darbe de Muharrem İnce’den geldi. İnce’nin seçimlere tek başına gireceklerini ilan edip, “SHP-HEP (şimdiki DEM) güç birliğinde nasıl rezil olduğumuzu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel bilmez. Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez” eleştirileri partiyi karıştırdı. CHP’nin eski isimleri de Özel ve İmamoğlu’nun yanlış yolda ilerlediğini, bu yoldan dönülmesi uyarısında bulunuyor. DEM’e râm olması hâlinde tarihe karışacağının altı çizildi.

Mehmet Sevigen: Partinin değerleri peşkeş çekiliyor

Bir dönem CHP’de önemli görevler üstlenen Mehmet Sevigen ise, Akit’e yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi: “Muharrem İnce haklı. Ekrem Bey de Özgür Bey de CHP’nin tarihini bilmiyor. Bu iki isimde hafıza yok. Ekrem Bey zaten ANAP’tan geldi. Kendisinin ülkenin, CHP’nin yakın tarihini okuma imkânı bulamaması doğal. Ekrem Bey SHP’nin DEM’in atası HEP ya da DEP’ten ötürü yok olduğundan bihaber. Yani Muharrem Bey CHP’nin içinden gelen biri olarak sorunları iyi tahlil etmiş. Muharrem Bey’e katılmamak elde değil. Mahalli seçimlere gidiyoruz. Bu seçimler bir tek İstanbul’da yapılmıyor. CHP yönetimi öyle bir intiba veriyor.

Özgür Bey Ekrem Bey’i İBB Başkanı yapmak için CHP’nin değerlerini peşkeş çekiyor. Bu yönetim CHP’yi erimeye, bitirmeye götürüyor. SHP’nin vaktinde HEP ya da DEP’le güç birliğine giderek hüsrana uğradığı ortada. CHP de bu gidişle aynı akıbete uğrayacak. Ülkede yüzde 7-8 kararsız var. Kararsızlar büyük oranda ulusalcılardan, laiklerden teşekkül ediyor. Hazindir ki bunlar CHP’ye yönelmiyor. Çünkü CHP Atatürkçü, ulusalcı, laik kimliğini yitiriyor. DEM CHP’nin güdümüne gireceğine CHP DEM’in güdümüne giriyor. DEM’e salon tahsis etmediği için Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’nın başına gelmeyen kalmadı. Böyle bir şey olur mu? DEM’in idarecilerinden biri çıktı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı’na yüklendi. CHP yönetimi de buna ses çıkarmadı. CHP’ye yazık oluyor. Eskiden CHP’nin dik duruşu vardı. CHP muhalefette de koalisyonda da olsa ülkenin birliğinden ve bütünlüğünden vazgeçmezdi. Şu anda öyle mi? DEM’e her tavizi verir durumda.”

Uğur Mumcu'nun kardeşinden tepki

Suikasta kurban giden gazeteci Uğur Mumcu’nun ağabeyi eski CHP’li Ceyhan Mumcu da Özel ve İmamoğlu’nun büyük hatalar yaptığını belirterek, şunları söyledi: “CHP’ye bir felâket musallat oldu. Bu felâket Erdal İnönü’nün Genel Başkanı, Fikri Sağlar’ın Genel Sekreteri olduğu SHP’nin eseri. SHP 1991 seçimlerinde PKK’nın siyasi koluna destek verme hatta Leyla Zana gibi isimleri vekil yapma yoluna gitti. Neden? O dönemde SHP’de ‘Zana gibileri parlamentoya sokarsak terör örgütünün bahanesi kalmaz’ denildi. Ama denilen olmadı. Parlamentoya giren DEP’liler ya da HEP’liler terör faaliyetlerinden geri durmadılar. PKK’lılar da eylemlerini bitirmediler. 1991’den bu yana siyasi hayattalar. PKK’nın basın ve halkla münasebetler bölümü gibiler. Ne hazindir ki CHP bunlarla örtük ya da açık ittifak yapıyor. Böyle bir şey olur mu CHP yönetimi çok yanlış tavırlar takınıyor. Rahmetli Uğur Mumcu NATO’ya karşı idi. Yazılarını, yorumlarını biliyoruz. CHP yönetimi hem Uğur Mumcu’yu sevdiğini hem de NATO’yu tuttuğunu ifade ediyor. Bu ne tutarsızlıktır! Bir yandan Mumcu bize oy kazandırsın bir yandan NATO bizim yanımızda olsun’ anlayışı ne çelişkidir! Tabii CHP’nin ABD’ye, NATO’ya teslimiyeti var. HDP ya da DEM’le ittifak yapma bu teslimiyetin ürünüdür. HDP ya da DEM’le ittifak Atatürkçü seçmeni tedirgin etmektedir, CHP’den koparmaktadır. ‘HDP ya da DEM kuvvetlenirse Erdoğan iktidar olamaz’ anlayışında ısrar etmenin anlamı yoktur.”

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