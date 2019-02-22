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CHP’nin değil sanki Kandil’in listesi

Genel seçimlerde PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi Meclise taşıyan CHP, stratejik bölgelerden PKK’yla irtibatlı isimleri aday gösterdi. CHP’nin Kandil tarafından hazırlanan aday listesinde, bebek katili Öcalan’dan “önder” olarak bahseden de var, kayyımlara “yasadışı” yorumunu yapan da...

22 Şubat 2019 Cuma 10:53

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için gün sayan AK Parti’yi sandıkta yenmek için her yolu mübah gören muhalefet sınır tanımıyor. CHP ve İyi Parti (İP), önce gizledikleri terör örgütünün uzantısı HDP ile ittifakı artık aleni olarak yürütüyor. Yaklaşan yerel seçimler öncesi PKK ile olan ittifakını derinleştiren CHP’nin Kandil’e selam çakan belediye başkan adayları ise şu şekilde:

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan AdayıEkrem İmamoğlu, HDP’li bir provakatörün kendisine “Koyu bir HDP’li olarak arkanızdayım” sözlerine karşılık, “Sağolun, mahçup etmeyeceğiz” cevabını verdi. CHP-İP ve HDP ittifakının İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer de HDP’ye olan sevdasını gizlemeyen isimlerden. Soyer, terör destekçisi belediyelere atanan kayyımlara ‘yasadışı’ yorumunu yaptı.

Teröristlere belediye aracı

CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve halen Seyhan Belediye Başkanı olan Zeydan Karalar, 2016 yılında öldürülen YPG/PKK’lı kadın terörist Fatma Eylem Ataş’ın cenazesi için belediyenin cenaze aracını tahsis etti. Kılıçdaroğlu’nun partisinin İstanbul Adalar adayıErdem Gül de HDP güzellemeleri ile biliniyor. CHP’nin PKK ile anılan en dikkat çekici isimlerinden Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı ise “Diren Lice Kadıköy seninle, Diren Ceylanpınar” ifadelerini kullanmıştı. CHP‘nin Beyoğlu adayı Alper Taş’ın da DHKP-C’lilere ve PKK’ya destekten dolayı içeride bulunan Selahattin Demirtaş’a selam gönderdiği ve açık bir biçimde desteklediği ortaya çıktı.

‘Terör için iş bırakırız’ dedi

CHP’nin Adana Yüreğir adayı Kamuran Karaca, terör bağlantısı nedeniyle ihraç edilen kamu çalışanlarının savunucusu. Hendek olaylarında sokağa çıkma yasağına direnen Demirtaş ve HDP’li isimlerle görüştü. Bununla da yetinmeyen Karaca, terör operasyonunun durması için iş bırakma çağrısında bulundu. CHP Tunceli Ovacık adayı Mustafa Sarıgül ise doğrudan BDP’de aktif siyaset yaptı. 2013’te BDP’ye üye olan Sarıgül’e rozetini terör suçlarından tutuklu Selahattin Demirtaş’a taktı. CHP’nin Siirt Baykan’a bağlı Atabağı beldesi adayı Muammer Canbulat da, 2014 yılında DBP’den belediye başkanı seçilmiş, 2017’de yerine kayyım atanmıştı.

HDP’den teşekkür mektubu

CHP’nin Tunceli Nazimiye adayı Cafer Kırmızıçiçek ise 7 Haziran seçimlerinde “HDP’nin parti olarak seçime girmesinin Türkiye halklarına bir umut olduğunu” belirterek CHP’den istifa edip, HDP’yi destekleyeceğini açıklamıştı. CHP’nin Van Başkale adayı Namet Parlak da eski bir BDP’li. Parti rozetini HDP milletvekili Özdal Üçer’in taktığı Parlak, teröristbaşı Öcalan’danönder’ diye söz etmesiyle biliniyor. Diyarbakır’ın Bağlar Belediye Başkan Adayı Hebun Kaplan, 1 Kasım seçimlerinde HDP’nin barajı geçmesi için açıktan çalıştı. İzmir Torbalı Belediye Başkan Adayı İsmail Uygur’un CHP’den aday olmasına tabandan çok HDP sevindi. HDP’nin Torbalı İlçe Başkanı Cengiz Ulusan, Kılıçdaroğlu’na Uygur’u aday yaptığı için teşekkür mektubu yazdı.

HDP’nin baraj altında kalacağını gösteren anketlerle endişelenen Kılıçdaroğlu, Kürt vatandaşlarımızın baraj altına ittiği HDP’yi CHP oyları ile Meclis’e taşımıştı.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 10:53
  1. Van
  2. Tunceli
  3. Siirt
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Diyarbakır
  7. Adana
  8. AK Parti
  9. CHP
  10. İyi Parti
  11. HDP
  12. Tunç Soyer
  13. Ekrem İmamoğlu
  14. Zeydan Karalar
  15. Erdem Gül
  16. Şerdil Dara Odabaşı
  17. Alper Taş
  18. Selahattin Demirtaş
  19. Kamuran Karaca
  20. Cafer Kırmızıçiçek
  21. Namet Parlak
  22. Özdal Üçer
  23. Hebun Kaplan

YORUM YAZ

  • Halit Halit 21 dk önce
    Chpkk ve guruhu zaten kandile satmışlar her şeylerini ne vatan sevgisi nede millet sevgisi hainler topluluğun ta kendileri bunlar.
  • UstaUsta1 sa önce
    Bay Muhammed Ekrem İmamoğlu nun PKK ile ne bağlantısı var açıkla ,kendisi Trabzon lu , ve senden daha milliyetçi olduğuna eminim , yalan yanlış yazıp algı operasyonu yapmayın ,
  • ekremekrem1 sa önce
    Bir hdp li vatandaş size destek olacaz diyorsa bu imamoglunu hdp li mi yapar çözüm sürecindede aynı hdp liler erdoğani destekliyordu ne yapacaz şimdi
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Millet, DeğilCHPKKİP ,Hainlik İttifakı. Hiç Şüphesiz ki.
  • Deli İboDeli İbo1 sa önce
    Bu vatan haini adamların kimlerin adamı olduğu belli.Bunların cibilliyeti belli, meşrebi belli, zihniyeti belli, istikameti belli, aidiyeti belli.Belli olmayan bunların secilmesi muhtamel yerlerden aday gösterilip oy veren mahluklar.Ama katrandan olmaz şeker, cinsi bozuk cinsine ceker.

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