CHP’nin cumhurbaşkanı adayı belli oldu mu? 2023 seçimi CHP İYİ Parti HDP'nin cumhurbaşkanı adayı belli mi?
CHP’nin cumhurbaşkan adayı kim? Girdiği her seçimde büyük bir hüsranla çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere millet ittifakının bileşenleri İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi ve diğer küçük partiler erken seçimle yatıp erken seçimle kalkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, bir gün öncesinden adayım derken bir gün sonra ise ittifak ortakları karar verir ben aday değilim açıklamasında bulunuyor. Kılıçdaroğlu ve dostları erken seçim istersen, CHP seçmenin kafası ise karışık. Zira seçmen, erken seçim olsa CHP’nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağını sormak. Peki CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim? CHP adayını belirledi mi?
İzmir programı kapsamında CHP İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erken seçim çağrısı yapan Tekin, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu belirtti.
Tekin yaptığı açıklamada "2018’de olduğu gibi her partinin kendi adayını gösterme düşüncesi hakim olursa CHP’nin cumhurbaşkanı adayı hazır. Ama onu söyleyemem. Onu söyleyecek makam genel başkanımızdır. Ama kişisel düşüncemi sorarsanız; Millet İttifakının ittifakla, birinci turda uzlaşarak bir adayla çıkmalarının talep ederim." ifadelerini kullandı.