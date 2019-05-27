0553 313 94 23

CHP’nin camileri depo yaptığının belgesi

90 yıldır zerre ölçüde değişmeyen CHP’nin İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde devletin müze deposu ihtiyacının cami, mescid ve medreselere el konularak karşılandığı belgelendi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:16
CHP’nin camileri depo yaptığının belgesi

 Faruk Arslan  İstanbul 

Yerel seçim sonrasında ele geçirdiği belediyelerdeki icraatlarıyla geçmişindeki İslam karşıtı tavrını aynen devam ettirdiği görülen CHP’nin, iktidar olduğu dönemde devletin depo ihtiyacını dahi cami ve medreselere el koyarak giderdiği belgelendi.

Zerre değişmediler

İstanbul’da göreve gelir gelmez dini kitaplar fuarını yasaklayan ve teravih vaktine konser koyan, Küçükçekmece’de mahalle iftarları uygulamasına son veren CHP, geçmişinin izlerini taşıyor. 90 yıldır zerre ölçüde değişmeyen CHP’nin ebedi şefi İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde devletin müze deposu ihtiyacını vakıf eserlerine çökerek karşıladığı tespit edildi. Camilere, mescidlere ve medreselere el koyan CHP’nin, 1947 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın depo talebi karşısında 16 vakfiyeyi işgal ettiği belirlendi.

16 vakıf eserine kilit vuruldu

Başvekalet Muamelat Umum Müdürlüğü arşivlerinde yer alan tarihi belge, CHP’nin İslam düşmanlığının vesikası olarak günümüze ışık tutuyor. Dönemin CHP’li Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün imzasıyla 29.8.1945 tarihinde 3121-744-11735 sayılı kararda, ibadethane ve eğitim merkezlerinin depo yapılmasına ilişkin şu ifadeler yer alıyor: “Milli Eğitim Bakanlığınca müze ve müze deposu olarak kullanılacak ilişik listede gösterilen vakıf binaların bakım ve onarım giderleri Devlet bütçesinden ödenmek üzere adı geçen Bakanlığa tahsisi bu Bakanlığın isteği ve Maliye Bakanlığının 5/7/1945 tarihli ve 3121-744-11735 sayılı mütalaâsı üzerine, Bakanlar Kurulunca 29/8/1945 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Depo yapılan asırlık ibadethaneler

Kararda, CHP’nin depo yapmak üzere el konulmasına onay verdiği asırlık ibadethane ve eğitim merkezleri ise şöyle listeleniyor...

> Konya: Alâaddin Camii, Karatay Medresesi, Mevlana Dergâhı, Sırçalı Medrese, Sultan Hanı, Sahip Ata Camii

> İstanbul: Fethiye Camii, Kariye Camii, Perizat Hatun Camii

> Ankara: Abdulkadiri İsfehanî Mescidi

> Eskişehir: Alâaddin Camii

> Gaziantep: Handaniye Camii, Nur Mehmet Paşa Camii

> Akşehir: Taş Medrese, İmaret Camii

> Aksaray: Zinciriye Medresesi.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 09:16
  1. Aksaray
  2. Konya
  3. İstanbul
  4. Gaziantep
  5. Eskişehir
  6. Ankara
  7. Yerel seçim
  8. İslam karşıtı
  9. CHP
  10. Küçükçekmece
  11. İsmet İnönü
  12. Milli Eğitim Bakanlığı
  13. Başvekalet Muamelat Umum Müdürlüğü
  14. CHP’nin İslam düşmanlığı
  15. Dönemin CHP’li Cumhurbaşkanı İsmet İnönü
  16. Bakanlar Kurulu
  17. Alâaddin Camii
  18. Karatay Medresesi
  19. Mevlana Dergâhı
  20. Sırçalı Medrese
  21. Sultan Hanı
  22. Sahip Ata Camii
  23. Fethiye Camii
  24. Kariye Camii
  25. Perizat Hatun Camii
  26. Abdulkadiri İsfehanî Mescidi
  27. Handaniye Camii
  28. Nur Mehmet Paşa Camii
  29. Taş Medrese
  30. İmaret Camii
  31. Zinciriye Medresesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bilet bulamayınca cinnet geçirdi kendi boğazını kesti!
    1. Bilet bulamayınca cinnet geçirdi kendi..
    2. FETÖ şüphelisi 42 asker hakim..
    3. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve..
    4. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    5. CHP, İstanbul’a kâbusu yaşattı
    6. Vali Demirtaş, Adana Şehir Hastanesi..
    7. Gazeteci Bayhan ve Poyraz ortak kitap
    8. Döviz kurları
    9. (Özel) Kemerle saldıran sürücü, yediği..
    10. Türkiye sağlık alanında uluslararası..
    11. Trakya'dan ikinci müjde: Yeni rezerv..
    12. Erzincan’da 176 bin hektar alanın..
    13. Brent petrolün varili 68,62 dolar
    14. 3600 ek gösterge genel af, ceza..
    15. Sağlık Bakanlığınca, Küba ile aşı,..
    16. Araç alım satımı yetki belgesi için..
    17. Sağlık Bakanlığı açıkladı: Küba ile..
    18. İstanbul’da dehşet anları kamerada.....
    19. Küresel piyasalar haftaya sakin başladı
    20. Aydın’da 5 gündür kayıp olan kadın..
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi kınıyorlar... Sadece dost acı söyler
    Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi kınıyorlar... Sadece dost acı söyler