CHP’nin camileri depo yaptığının belgesi

Faruk Arslan İstanbul

Yerel seçim sonrasında ele geçirdiği belediyelerdeki icraatlarıyla geçmişindeki İslam karşıtı tavrını aynen devam ettirdiği görülen CHP’nin, iktidar olduğu dönemde devletin depo ihtiyacını dahi cami ve medreselere el koyarak giderdiği belgelendi.

Zerre değişmediler

İstanbul’da göreve gelir gelmez dini kitaplar fuarını yasaklayan ve teravih vaktine konser koyan, Küçükçekmece’de mahalle iftarları uygulamasına son veren CHP, geçmişinin izlerini taşıyor. 90 yıldır zerre ölçüde değişmeyen CHP’nin ebedi şefi İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı döneminde devletin müze deposu ihtiyacını vakıf eserlerine çökerek karşıladığı tespit edildi. Camilere, mescidlere ve medreselere el koyan CHP’nin, 1947 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’nın depo talebi karşısında 16 vakfiyeyi işgal ettiği belirlendi.

16 vakıf eserine kilit vuruldu

Başvekalet Muamelat Umum Müdürlüğü arşivlerinde yer alan tarihi belge, CHP’nin İslam düşmanlığının vesikası olarak günümüze ışık tutuyor. Dönemin CHP’li Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün imzasıyla 29.8.1945 tarihinde 3121-744-11735 sayılı kararda, ibadethane ve eğitim merkezlerinin depo yapılmasına ilişkin şu ifadeler yer alıyor: “Milli Eğitim Bakanlığınca müze ve müze deposu olarak kullanılacak ilişik listede gösterilen vakıf binaların bakım ve onarım giderleri Devlet bütçesinden ödenmek üzere adı geçen Bakanlığa tahsisi bu Bakanlığın isteği ve Maliye Bakanlığının 5/7/1945 tarihli ve 3121-744-11735 sayılı mütalaâsı üzerine, Bakanlar Kurulunca 29/8/1945 tarihinde kararlaştırılmıştır.”

Depo yapılan asırlık ibadethaneler

Kararda, CHP’nin depo yapmak üzere el konulmasına onay verdiği asırlık ibadethane ve eğitim merkezleri ise şöyle listeleniyor...

> Konya: Alâaddin Camii, Karatay Medresesi, Mevlana Dergâhı, Sırçalı Medrese, Sultan Hanı, Sahip Ata Camii

> İstanbul: Fethiye Camii, Kariye Camii, Perizat Hatun Camii

> Ankara: Abdulkadiri İsfehanî Mescidi

> Eskişehir: Alâaddin Camii

> Gaziantep: Handaniye Camii, Nur Mehmet Paşa Camii

> Akşehir: Taş Medrese, İmaret Camii

> Aksaray: Zinciriye Medresesi.