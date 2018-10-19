CHP'nin büyük başarısı! Terör partisine 92 milyon TL yardım

2019 yılı bütçe tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Siyasi partilerin önümüzdeki yıl devletten alacağı yardımlar da netleşmiş oldu.

Hazineden terörün partisine 92 milyon lira

Buna göre, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye bütçeden 92 milyon 238 bin lira verilecek.

24 Haziran seçimlerinde CHP'den gelen emanet oylarla son anda Meclis'e girmeyi başaran HDP, paranın teröristlere aktarılması için şimdiden düşünmeye başladı.

Hangi parti ne kadar alıyor

AK Parti: 335 milyon 526 bin

CHP: 178 milyon 564 bin

HDP: 92 milyon 238 bin

MHP: 87 milyon 508 bin

İyi Parti: 78 milyon 520 bin