CHP'nin büyük başarısı! Terör partisine 92 milyon TL yardım
24 Haziran seçimlerinde CHP oylarıyla TBMM'ye giren HDP, bütçeden 92 milyon 238 bin lira yardım alacak.19 Ekim 2018 Cuma 10:11
2019 yılı bütçe tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.
Siyasi partilerin önümüzdeki yıl devletten alacağı yardımlar da netleşmiş oldu.
Hazineden terörün partisine 92 milyon lira
Buna göre, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye bütçeden 92 milyon 238 bin lira verilecek.
24 Haziran seçimlerinde CHP'den gelen emanet oylarla son anda Meclis'e girmeyi başaran HDP, paranın teröristlere aktarılması için şimdiden düşünmeye başladı.
Hangi parti ne kadar alıyor
AK Parti: 335 milyon 526 bin
CHP: 178 milyon 564 bin
HDP: 92 milyon 238 bin
MHP: 87 milyon 508 bin
İyi Parti: 78 milyon 520 bin
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