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Medya CHP'nin bomba kabine listesini Ahmet Hakan paylaştı
Medya

CHP'nin bomba kabine listesini Ahmet Hakan paylaştı

Ahmet Hakan, "İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış" deyip bomba bir liste paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-01-14 15:18:00 -
CHP'nin bomba kabine listesini Ahmet Hakan paylaştı

Ahmet Hakan, "İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış" deyip bomba bir liste paylaştı. İşte Ahmet Hakan'ın "Tutar mı tutmaz mı" dediği o liste:

"İşittiğime göre CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak halkın huzuruna şöyle bir tabloyla çıkmayı planlıyorlarmış:

CUMHURBAŞKANI ADAYI: Kemal Kılıçdaroğlu.

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Meral Akşener (Başbakan)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ali Babacan (Ekonomi)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Ahmet Davutoğlu (Dış İşleri)

*

CUMHURBAŞKANI YARDIMCI ADAYI: Temel Karamollaoğlu

Bunun üzerine epeydir düşünüyorum:

Bu tutar mı, tutmaz mı?

*

Ne yalan söyleyeyim. Kafam karışık bu konuda.

*

Bazen...

“Vay! Vitrine bak! Ne istersen var. Birini beğenmediysen öbürü var. Herkese seslenen bir isim mevcut” falan diyerek...

Tutabileceğini düşünüyorum.

*

Bazen de...

“Hepsi birleşmiş, Erdoğan tek. Ahali sevmez bu tür birleşmeleri. Her biri bir tarafa çeker diye düşünür” falan diyerek...

Tutmayabileceğini düşünüyorum.

*

Siz ne düşünürsünüz acaba?"

 

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