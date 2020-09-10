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Gündem CHP’nin bir tek adında ‘halk’ var
Gündem

CHP’nin bir tek adında ‘halk’ var

Türkiye’de milletin lehine yapılan her projeye ‘istemezükçü’ zihniyetle karşı çıkan CHP, 97 yıllık tarihinde tek parti döneminden sonra milletin teveccühüne layık olamazken, yıllardır bu milletin partisi olamadı.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:42:00 -
CHP’nin bir tek adında ‘halk’ var

 Hasan Eğirgöz  Ankara 

Milletin, milli, manevi ve dini değerlerine düşman olan CHP’ye asla iktidar yüzü göstermeyeceğini ifade eden AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Adından başka halkla irtibatı olmayan bir partidir CHP. Halk kavramını adına koymuş ama halka sırtını dönmüş bir partidir CHP. Halka ait bütün değerlere savaş açan, halk nerede konuşlanmışsa onun karşısında yer alan CHP’nin, inançlarımıza karşı hep savaş açan bir durumu da vardır. İnsanlarımız manevi yönden nereden kuvvet bulmuşsa CHP bu kuvveti yok etmeye çalışmıştır. Son zamanlarda çok açık bir şekilde oruçlu bir savcıyı katleden, şehit eden imansızlardan birisi ‘ölüm açlığı’ adı altında intihar ederken, baş yas tutanı CHP olmuştur. Böylesine millete karşı bir duruş sergileyen bir partidir CHP. Bugüne kadar ülkemizde bir tane eseri yoktur CHP’nin. Atatürk’ü kendilerine payanda etmekten öte, Atatürk’le de uzak yakın ilgisi yoktur bu partinin.

“Millet CHP’yi defterinden sildi”

İşleri güçleri Atatürk’ü istismar etmektir ama Atatürk’ün milli duruşa dair ifadelerinin tam tersine bir siyasi yol izlemektedir. O yüzden de bu asil, aziz millet onlara asla ve kata iktidar yüzü göstermeyecektir. Millet ilanihaye CHP’yi defterinden silmiştir. Şimdi arkadan dolanıp ittifaklarla insanların zihinlerini bulandırarak iktidar bulmaya çalışmaları da beyhude bir gayrettir. 2023’te milletten demokrasi sillesi yediklerinde uyanacaklardır” şeklinde konuştu.

“83 milyonun partisi olmadı”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da CHP’nin marjinal grupların ve terör örgütlerinin oyuncağı olduğunu belirterek, “CHP’nin içinde tamamıyla örgütsel yapıları sürekli dile getiren, savunan bir yapı var. CHP, ideolojisinden uzakta. Bugün CHP’nin arkasında durduğu, savunduğu İstanbul Barosu, bir teröristin resmini duvarına astı. DHKP-C militanının resmini asabilen bir yapı, sırtını CHP’ye yaslamış. CHP hiçbir zaman 83 milyonun partisi olmadı. CHP, 6 oktan uzaklaşarak, marjinal grupların, terör örgütlerinin oyuncağı haline geldi. Kemal Kılıçdaroğlu’ndan sonra hızla marjinal bir parti haline geldi. Şimdi bir ittifak kurmuşsun, adı Millet İttifakı. Ama milli değerlerden de uzak” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
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