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Medya CHP'nin Batı aşkı bitmek bilmiyor! Bakın Türkiye'yi kimlerin eline teslim etmek istiyorlar?
Medya

CHP'nin Batı aşkı bitmek bilmiyor! Bakın Türkiye'yi kimlerin eline teslim etmek istiyorlar?

Yeniakit Publisher
2024-09-17 19:05:00 - 2024-09-17 14:23:54
CHP'nin Batı aşkı bitmek bilmiyor! Bakın Türkiye'yi kimlerin eline teslim etmek istiyorlar?

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP'nin Batı'ya olan hayranlığını ve Türkiye'yi Batı'ya entegre etme çabasını eleştirdi. Özçelik, CHP'nin vizyonunu ABD ve AB'ye yönelik romantik bir tutku olarak nitelendirdi. Özçelik, CHP'nin Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine zarar verdiğini belirttiği yazısında özetle şunları kaydetti:

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP'nin Batı'ya olan hayranlığını ve Türkiye'yi Batı'ya entegre etme çabasını eleştirdi. Özçelik, CHP'nin vizyonunu ABD ve AB'ye yönelik romantik bir tutku olarak nitelendirdi. Özçelik, CHP'nin Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine zarar verdiğini belirttiği yazısında özetle şunları kaydetti:

"CHP'nin vizyonu..

Türkiye için kurtuluş formülleri…

İnsanın içini sızlatıyor.

(...) Geldiği nokta dehşet verici.

Türkiye’yi emperyalizme yamamaya çalışıyor.

(...) AB dağılma sürecine girdi.

İngiltere koptu.

Sırada başkaları da var.

CHP ise çıkışı AB’de görüyor.

Eski Almanya Başbakanı Helmut Schmidt.

“Türkiye’ye haksızlık yapıyoruz. Almayacağımızı bile bile ABD’nin baskısıyla aday üye yaptık” demişti.

Onun itirafı bile etkili olmadı.

Son günlerde AB için yanıp tutuşuyor.

(...) Türkiye’nin BRICS üyeliği.

Başvuru aylar önce yapılmış.

Ama nedense gizlenmiş.

Niye böyle bir tavır alınmış anlamak zor.

Keşke bunu Bloomberg’den duymasaydık.

Göğsümüzü gere gere söyleseydik.

Ürkek tavırlar ülkemize zarar veriyor.

BRICS KARŞITLIĞI

Son günlerde BRICS karşıtlığı gündemde.

Özellikle de muhalefette.

BRICS’i anlatıyorlar.

Rusya ve Çin’in nüfuzu altındaymış.

Demokrasi ve insan haklarına önem vermiyorlarmış.

Türkiye’ye kârdan çok zarar getirirmiş.

Cehalet diz boyu.

Ülkeler BRICS’in kuyruğunda.

Bizim muhalefet ise panikte.

Asıl neden şu:

“Ya Batı’dan ve NATO’dan koparsak...”

Nereden nereye!"

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