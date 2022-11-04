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Siyaset CHP'nin başörtü ikiyüzlülüğü! Bakan Bozdağ gerçeği açıkladı
Siyaset

CHP'nin başörtü ikiyüzlülüğü! Bakan Bozdağ gerçeği açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "CHP Anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söyledi. CHP'nin tutumundan bağımsız olarak söylüyorum, diğer partilerle olumlu bir iklim oluşma ihtimalini yüksek gördüm." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-04 10:23:00 -
CHP'nin başörtü ikiyüzlülüğü! Bakan Bozdağ gerçeği açıkladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, A Haber'de konuk olduğu programda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ, başörtüsü için yasal güvence şovu yapan CHP'nin anayasa değişikliğine sıcak bakmadığını söyledi.

Sabah'taki habere göre Bakan Bekir Bozdağ şunları söyledi:

- Siyasi partilerimizle görüşmelerimiz oldu. Anayasa değişikliği konusunda yaptığımız hazırlıklar hakkında grupları bilgilendirdik. CHP Anayasa değişikliğine sıcak bakmadıklarını söyledi. CHP'nin tutumundan bağımsız olarak söylüyorum, diğer partilerle olumlu bir iklim oluşma ihtimalini yüksek gördüm... (Başörtüsü teklifi) Düzenleme tüm kadınları kapsayacak. Bu konu Türkiye'nin gündeminden kalıcı bir şekilde çıkacaktır. Kadınlar, başı açık olsun, başı örtülü olsun, bunların arasında hiçbir ayrım yapılamayacaktır.

- Evlilik birliğinin, kadın ile erkek arasında kurulacağını çok net bir şekilde, tartışmadan uzak Anayasamıza koyuyoruz. Anayasa değişikliğinin referanduma gidebilmesi için en az 360 çoğunluğa ihtiyaç var. Biz mümkün olan en büyük uzlaşma ile bunu yapmak istiyoruz.

- Sayın Kılıçdaroğlu devlete, hükümete ve kolluk kuvvetlerine iftira atmaktadır. Elinde belge varsa çık ortaya koy. Ana muhalefetin başındaki genel başkana bunlar yakışmaz. Türkiye'ye uluslararası alanda da mahkûm edecek bir beyandır.

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