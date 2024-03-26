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Gündem CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı! Mikrofonu açık unuttular
Gündem

CHP'nin Balıkesir Edremit mitinginde ezan gafı! Mikrofonu açık unuttular

Yeniakit Publisher
2024-03-26 20:32:00 -

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir Edremit'teki mitinginde mikrofon açık kalınca fena yakalandılar.

CHP Genel Başkanı Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Şehit Hamdibey Meydanı'nda partisince düzenlenen "halkla buluşma" programına katılarak konuşma yaptı. Konuşma sırasında ezan vakti yaklaşınca mitinge ara verildi. Müziğin kesildiği sırada mikrofona yansıyan diyalog ise dikkatlerden kaçmadı.

Mikrofonu açık unuttular

Parti otobüsü üzerindeki CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ve görevli arasında geçen konuşma açık mikrofona yansıdı. Aytekin, "Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk? Ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular." dedi. Orada bulunan görevlinin ise "Benim de" şeklinde karşılık verdiği duyuldu.

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