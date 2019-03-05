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CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek cevabı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Millet İttifakı’nı ‘5 benzemezin bir araya geldiği’ ittifak olarak yorumladı.

05 Mart 2019 Salı 17:36
CHP’nin bahar göndermesine kazma kürek cevabı

AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Millet İttifakı’nı ‘5 benzemezin bir araya geldiği’ ittifak olarak yorumladı. Çalık, CHP’nin "Bahar gelecek" sloganına da göndermede bulunarak, "31 Mart akşamında bahar gelecek diyenlere kazma kürek yaktıracağız” dedi.


AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder, İhlas Haber Ajansı Malatya Bürosu’nu ziyaret etti. Burada konuşan Çalık, İHA’nın kurulduğu günden bu yana doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla yoluna devam ettiğini belirterek, "Bu durum diğer basın yayın organlarına da örnek olsun. Başta İHA’nın kurucusu Allah Rahmet eylesin Enver Ören olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Mücahit kardeşimize ve tüm İHA ekibine teşekkürü borç biliyorum” dedi.


31 Mart yerel seçimlerin Türkiye için çok önemli bir seçim olduğunu vurgulayan Çalık, şu ana kadar gerçekleştirilen seçimlerin tamamının önemli olduğunu ancak bu seçimlerin 2023’ün bir provası olması özelliği ile daha da önemli hale geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 hedeflerini anımsatan Çalık, “Bu hedeflere ulaşmak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Ama 2023’e giderken, Türkiye’nin ayağına çelme takmaya çalışıyorlar. Bu çelmeyi takmalarına Türk milleti olarak izin vermedik, bundan sonrada vermeyeceğiz. Malatya olarak reisimizin, partimizin yanında olduk yanında olmaya da devam edeceğiz. Cumhur ittifakının karşısına olan başta ana muhalefet olmak üzere 31 Mart yerel seçimlerini sekteye uğratarak, Türkiye’de beka sorunu oluşturmak istiyorlar” ifadelerine yer verdi.


Büyükşehir’in yanı sıra Cumhur ittifakı ile birlikte tüm ilçeleri alarak yollarına devam etmek istediklerini belirten Milletvekili Çalık, “Malatya’mızda iki ilçemizde Cumhur İttifakı adaylarımız var, geri kalan 11 ilçemizde AK Parti’li Cumhur İttifakı adaylarımız var. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkan Adayımız Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkan Adayımız Mehmet Çınar olmak üzere diğer ilçelerimizin tamamını alıp Malatya’da tulum çıkarmak istiyoruz. Milletimizin değerlerini gözümüzün önünden ayırt etmeksizin 31 Mart akşamında bahar gelecek diyenlere kazma kürek yaktıracağımızı, 31 Mart akşamı Türkiye’nin güneşinin bir kez daha parlayacağını ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 6 Mart Çarşamba günü Malatyalılarla 19’uncu kez buluşacağını ifade eden Çalık, “Başkomutanımızı, liderimizi, reisimizi 19. kez Malatya’mızda ağırlayacağız. 18 kez nasıl sevgi ile karşıladıysak 19’uncu kez de aynı şekilde karşılayacağız” ifadelerini kullandı. AK Parti karşısında kurulan Millet İttifakı’nı “5 benzemezin bir araya geldiği ittifak” olarak yorumlayan Çalık, “Terör örgütlerinin yandaşları olan partilerin içerisinde olduğu ittifaka milletimiz gereken cevabı sandıkta vereceklerdir” dedi.


AK Parti Battalgazi Belediye Başkan Adayı Osman Güder’de “Hepimizin ortak amacı özelde Battalgazi’mize genel anlamda Türkiye’mize hizmet ulaştırmak. Rabbim izin verirse 31 Mart’tan sonra Battalgazi halkının teveccühü ile belediye başkanı olduktan sonra, hizmet bayrağını mevcut başkanımız Selahattin Gürkan’dan aldıktan sonra daha ileri götürmek için çalışacağız” diye konuştu.


Belediye işinin hizmet ve gönül işi olduğunu vurgulayan Güder, “Hizmet parolasıyla yola çıktık, bunu tahsis etmek amacıyla elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Basın bizim görmediğimiz yerleri gören işitmediklerimizi işiten bir sektörümüz. Toplumun sesi olma adına üzerinize düşenleri sizler yapacaksınız. Bizlerde imkanlarımız ölçüsünde bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetleri yürütme adına Sayın Cumhurbaşkanımızın deyimiyle ‘Durmak yok yola devam’ parolasıyla yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Ziyarete AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Vahit Atalan, AK Parti Battalgazi ilçe Başkanı Basri Kahveci ile belediye meclis adayları ve partililer de katıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:36
  1. doğa

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