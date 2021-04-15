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Siyaset CHP'nin azgın provokatörü bu kez cama çıktı! “128 milyar dolar” yalanına devam
Siyaset

CHP'nin azgın provokatörü bu kez cama çıktı! “128 milyar dolar” yalanına devam

CHP’nin azgın provokatörü Mahmut Tanal, bu kez “128 milyar dolar nerede?” yalanını sürdürmek için cama çıktı. Tanal Meclis binasına pankart astı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 15:06:00 -
CHP'nin azgın provokatörü bu kez cama çıktı! “128 milyar dolar” yalanına devam

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki (TCMB) 128 milyar dolarlık döviz rezervinin gizlice harcandığı yalanını ortaya atan CHP provokasyona devam ediyor.

Söz konusu iddialara ilişkin yapılan resmi açıklamalara rağmen yalanı sürdüren CHP, bu kez Meclis binasına pankart astı.

Provokasyon dendiğinde akla gelen ilk CHP’li olan PKK’lı dostu Mahmut Tanal, Meclis binasında cama çıkarak pankart astı.

CHP'nin provokasyonda şaşırtmayan izler: FETÖ iş başında

Başını CHP, HDP/PKK ve Babacan-Davutoğlu gibi CHP yanaşmacılarının çektiği güruhun Merkez Bankası üzerinden yürüttüğü “128 milyar dolarlık” kara propagandada FETÖ izleri dikkat çekiyor. Konuya dair açıklamalarda bulunan Atatürk Üniversitesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Yüksel Özdemir, 17-25 Aralık darbe sürecinde sahnelenen tiyatronun bir kez daha perde önüne getirilmek istendiğini belirterek, “17-25 Aralık FETÖ operasyonlarında ‘100 milyar dolarlık yolsuzluk var’ diyen zihniyetin, şimdi de ‘128 milyar dolar nerede’ şeklinde kara propagandasına maruz kalıyor milletimiz. Merkez Bankası’ndaki tüm işlemler tek tek izah edilmiş olmasına rağmen her defasında sanki 128 milyar dolarlık kayıp varmış ve nereye kullanıldığı belli değilmiş gibi algı operasyonu yapılıyor. 2019 ve 2020’de cari açığın finansmanı için 30 milyar dolarlık dövizin ithalatçılarca Merkez Bankası’ndan satın alınmış olduğu bir gerçek. Aynı zamanda bu dönem 36 milyar dolarlık altın ithalatı yapıldı. 75 milyar dolar seviyesinde bir meblağın ise ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından satın alındığını biliyoruz. Aynı yıllar arasında portföy yatırımcısı 12 milyar dolarını çekerek geldiği ülkesine götürmüştür. Yaklaşık 128 ila 160 milyar dolarlık ödeme net bir şekilde ortadadır. Kayıp, çalıntı gibi hiçbir işlem olmadığı gibi, ülkemizin ekonomisinin emin ellerde olduğunu görmekteyiz.” ifadelerini kullandı.

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