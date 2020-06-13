CHP'nin Ayasofya tutumu Ahmet Hakan'ı bile çıldırttı: 'Sultanahmet de müze olsun' diye saçmalıyorlar

Ayasofya'nın camiye çevrilmemesi için kırk takla atan CHP'nin bu tutumu, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın bile tepkisine neden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Ayasofya konusunda bir fikri olmadığını belirten Hakan, partililerin kendi aralarında oturup iki dakika konuyu tartışmadıklarını ifade ederek, "Bu yüzden ne dedikleri belli değil. Bu yüzden 'Şimdi sırası mı?' dışında esaslı bir cümleleri yok. Bu yüzden 'Sultanahmet de müze olsun' diye saçmalıyorlar. Bu yüzden 'Açacaksan aç' türü çıkmazdan kurtulmaya yönelik geçiştirici cümleler kuruyorlar." dedi.

İşte Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının konuyla ilgili kısmı:

"CHP’nin Ayasofya konusunda bir fikri yok.

“Açılsın” da diyemiyorlar, “Açılmasın” da diyemiyorlar.

*

Çünkü üzerinde herhangi bir çalışma yapmış değiller.

Ayasofya konusunda CHP’ye akıl... Bilmem versem mi vermesem mi

*

Halkın nabzını tutma çabası? Yok! Bir bilim kurulu oluşturup konuyu derinlemesine tahlil? Yok! Tarihsel bir perspektiften olaya yaklaşmayı deneme? Yok! Muhafazakâr dünyada Ayasofya’ya yüklenen anlam üzerine minik bir araştırma? Yok! İlber Ortaylı’yla konuşma? Yok! Murat Bardakçı’yla görüşme? Yok! Hakkaniyetli bir Ayasofya görüşü oluşturma gayreti? Yok!

Yok, yok, yok...

*

Hepsini geçtim.

Kendi aralarında oturup iki dakika konuyu tartışmamışlardır bile.

*

Bu yüzden ne dedikleri belli değil. Bu yüzden “Şimdi sırası mı?” dışında esaslı bir cümleleri yok. Bu yüzden “Sultanahmet de müze olsun” diye saçmalıyorlar. Bu yüzden “Açacaksan aç” türü çıkmazdan kurtulmaya yönelik geçiştirici cümleler kuruyorlar.

*

Şimdi ben...

“Yahu böyle yapmayın, hangi kararı verecekseniz verin ama bir karar verin, o kararı verirken de konuyu enine boyuna ele alın” diyeceğim.

Ama şöyle bir duruyorum.

*

Çünkü CHP’li Engin Özkoç, bu tür durumlarda, bana dönüp...

“Bize akıl verme Ahmet Hakan” falan diye efeleniyor.

Ayasofya konusunda CHP’ye akıl... Bilmem versem mi vermesem mi

*

“Tamam” diyorum.

“Akıl vermeyeyim” diyorum.

“Susayım” diyorum.

Ama bir de bakıyorum ki...

Olay, “Sultanahmet de müze olsun” diye saçmalamaya kadar varıyor.

Ben de dayanamıyorum.

*

Benim akıl vermek ile akıl vermemek arasında gidip gelmemin tek bir sebebi var.

O da şu:

Çapsız muhalefet, denetimsiz iktidara yol açıyor.

*

İstiyorum ki...

Güçlü, dişli, ayakları yere basan, ne dediği belli olan, “Geliyorum” diyen, iktidara kendini o kadar da rahat hissettirmeyen bir ana muhalefet partisi olsun.

*

Yoksa Engin Özkoç’un kara gözü, kara kaşı falan değil derdim."