CHP'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek'ten CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 'belge' tokadı! 'Paçavradan ibaret'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri tartışılmaya devam ediyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından görüntülerin yayınlanmasından iki gün sonra yapılan savunmada, "Söz konusu görüntüler şu an Sarıyer ilçesi sınırlarındaki CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının 2019 yılında satın alınmasıyla ilgilidir." denildi. CHP İstanbul İl Başkanlığı açıklamasında, bir de belge paylaştı.

Kamuoyu, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı, yüklü miktarda ödeme gerektiren bir satın almanın neden bankayla değil de çuvallara doldurulan paralarla gerçekleştirildiğini konuşurken, CHP'li Avukat Mustafa Kemal Çiçek'ten bomba bir açıklama geldi.

Mustafa Kemal Çiçek: Satın alma banka aracılığıyla yapıldı!

CHP Genel Merkezi Avukatı Mustafa Kemal Çiçek, Sarıyer'deki CHP İstanbul İl Başkanlığı binası satın alınırken avukat sıfatıyla görev aldığını ifade etti. Çiçek, satın almanın banka aracılığıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP'li Çiçek, CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından paylaşılan belgeyi de yalanladı.

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Çiçek, şunları söyledi:

CHP İstanbul İl Başkanlığının yayınladığı paçavradan ibaret düzmece belgesine itibar edilmemelidir. Aralık 2019 tarihinde o il binasının alımında, CHP Genel Merkez avukatı olarak bulundum.

30 milyon TL'nin üzerindeki rakam Genel Merkez marifeti ile gönderilmiş olup, bakiye kalan bir kısım; Ocak 2020'de hazine yardımının gelmesi ile ikmal edilmiştir. Bu boyutta haricen bir rakam söz konusu olmamıştır! Satıcıya yönelik işlemler banka üzerinden yapılmıştır!

Birileri, bir yerlerden haricen para toplayarak; haksız zenginleşme içerisine girmiş ise bunun tesbit ve gereğini yapacak makamlar bellidir.