Yeni Akit yazarı Zekeriya Say "CHP’nin attığı ‘Saylan golü’nün rövanşı alındı!" başlıklı bugünkü yazısında Türkan Saylan'ın İslam düşmanlığını konu edinerek

CHP’li İBB Meclis Üyelerinin, Türkan Saylan’ın adının yaşadığı sokağa verilmesi teklifinin, AK Partili ve MHP’lilerin oyuyla reddedilmesine değindi.

İşte o yazı:

Türkan Saylan…

Fasih Galip Bey ile İngiliz asıllı Hıristiyan Lilimina Raiman çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Lilimina Hanım,1936 yılında ismini Leyla olarak değiştirse de din hanesinde “Katolik Hıristiyan” yazmaya devam etti. Böyle bir ailede doğan Saylan, 1963’te İstanbul Tıp Fakültesi’ni bitirerek Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı oldu. Türkiye’de Cüzzam hastalığının kökünü kazıyan olarak tanınsa da, doktorluğu hep ikinci planda kaldı.

Mukaddesat düşmanlarına göre “ahir zaman azizesi”, laikçilere göre ise Türkiye’nin “Rahibe Teresa”sı olarak görülen Saylan’ın ömrü, maneviyat ve milli irade düşmanlığıyla geçti.

İslâm’ın temel değerleri de olan “başörtüsü”ne, “namaz”a, “Peygamberimiz”e, “şeriat”a, “Kur’an-ı Kerim”e karşı en iğrenç saldırılarda bulundu.

Katıldığı, “Türkiye’mizin Çağdaşlaşma Sürecinde Laiklik” konulu toplantıda, “Çocuklarımızın sıra üstünde namaz kılmasını değil bale yapmasını istiyoruz” dedi.

“Gençlik Orkestrası’nı yaratan ve yöneten arkadaşımızın ismi Muhammed. Düşünebiliyor musunuz buradaki ironiyi?” diyerek, Peygamber Efendimiz’in isminden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

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