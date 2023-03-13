CHP'nin 'Atatürk' istismarında son nokta! Heykelinden sonra çikolatası

Yeniakit.com.tr

CHP'li yöneticiler Mustafa Kemal heykeli dikmek için ülke genelinde birbiri ile yarışırken, Canan Kaftancıoğlu yeni bir alan açtı.

CHP'li Kaftancıoğlu, geçtiğimiz günlerde Yılmaz Özdil'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmesi sebebi ile kovulduğu Sözcü TV canlı yayınına katıldı.

Yayına eli boş gitmeyen Kaftancıoğlu, hediye olarak üzerinde Mustafa Kemal portresi olan çikolata götürdü.

Canlı yayında çikolatayı gösteren Ruhat Mengi, Kaftancıoğlu'na teşekkürlerini şu ifadelerle iletti:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Atatürklü çikolatamız Sayın Canan Kaftancıoğlu tarafından kanalımıza hayırlı olsun diye getirildi. Ve tabii ki size de ikram ediyoruz.