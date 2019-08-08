CHP’nin atama skandalı Başdanışmana kadar uzandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir'in, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne ait BELDE A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.08 Ağustos 2019 Perşembe 12:34
Sezai Erhan yeniakit.com.tr
CHP’li belediyelerdeki eş-dost-akraba atamaları Genel Başkan Kemal Kılçdaroğlu’nun danışmanlarına kadar uzandı. Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Deniz Demir'in, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne ait BELDE A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı. Türkiye Ticaret Sicil Gazetesine göre, Deniz Demir 28 Haziran 2019 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliğine seçildi. 2018 yılın Mart ayında Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olan Demir, dört dönem CHP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı ve iki dönem ana kademe Ankara İl Başkan Yardımcılığı yapmıştı.
YORUM YAZ