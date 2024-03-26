CHP'nin Atakum adayında yok yok! İcra takip dosyaları, sabıka kayıtları şoke etti

Cumhuriyet Halk Partisi Atakum Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel'in icra takiplerinin yanı sıra, daha seçilmeden alacaklı bir firmanın belediyeye ihbarname göndermesi, hem vatandaşlar hem de personelin kafasında soru işareti bıraktı.

Dosyalar gündeme geldi

Atakum Belediyesi'ne, bir müteahhitlik hizmetleri firması tarafından Serhat Türkel ve iki ortağının 167 bin 148 lira 97 kuruşluk borcu bulunduğu belirtilerek, "maaş alacağı" veya başka bir ödemenin kendisine değil, İcra Müdürlüğü'ne yapılması için ihbarname gönderildi. Bu arada, olayın ortaya çıkmasından sonra sosyal medyada, Atakum Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel'in daha önce aldığı mahkumiyet kararları ve icra takip dosyaları da gündeme geldi.

Tartışmalar alevlendi

Şok etkisi yaratan paylaşımlarda, Atakum Belediye Başkan Adayı Serhat Türkel için borçlu sıfatıyla geçen yıl içinde de açılan 5 icra takibiyle ilgili dosyanın da sayı numaralarıyla birlikte yayınlanması dikkat çekti. Serhat Türkel'in, Atakum Belediye Başkanlığı'na seçilmeden önce hakkında icra ihbarnamesi gönderilmesi olayının gündeme gelmesiyle birlikte CHP içinde de yeni tartışmaların fitilinin ateşleneceği belirtiliyor.

Kaynak: Samsun Gazetesi

ÖNE ÇIKAN VİDEO