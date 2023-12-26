  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş'tan dehşete düşüren çıkış:11 bin kişi Türkiye'ye sızıp oraya konuşlandı

O maganda tutuklandı

Artık YPG'yi ABD de kurtaramaz! Emekli albay açıkladı: Türkiye bölgede AESA radarı kullanmaya başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukluk ve futbol arkadaşından çarpıcı açıklamalar!

Yaşar Okuyan hayatını kaybetti

Cem Küçük yeni asgari ücreti Türkiye'ye resmen duyurdu: O rakamda anlaşıldı ama Erdoğan 1000 lira daha ekledi

IBAN’a ödeme yapanlar dikkat! Uzman isim duyurdu

Canlı yayınlanan Noel programında Filistin protestosu! "Sizler burada Noel şarkıları söylerken Filistin'de çocuklar ölüyor"

26 Aralık 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Meclis'te yılın son mesaisi! Emekliye 5 bin lira ikramiye yasalaştırılacak
Gündem CHP’nin arka bahçeleri Kandil’e kör
Gündem

CHP’nin arka bahçeleri Kandil’e kör

Yeniakit Publisher
2023-12-26 11:20:00 -
CHP’nin arka bahçeleri Kandil’e kör

Milli iradeye olan düşmanlıklarıyla öne çıkan, para baronlarının çatı kuruluşu TÜSİAD başta olmak üzere TMMOB, TTB gibi meslek odaları, CHP’nin arka bahçesi konumundaki ADD’nin yanı sıra bazı barolar ve sol sendikalar, 12 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası yine derin bir sessizliğe büründü.

HABER MERKEZİ

Milli iradeye yönelik düşmanlıklarını saklama gereği göremeyen ve üzerine vazife olmayan her meselede ahkâm kesen karanlık odaların maskesi bir kez daha düştü. Başta para baronlarının çatı kuruluşu TÜSİAD olmak üzere TMMOB, TTB gibi meslek odaları, CHP’nin arka bahçesi konumundaki ADD’nin yanı sıra bazı barolar ve sol sendikalar 12 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası sessizliğe büründü.

TÜSİAD “PKK” diyemedi

Son olarak yerli ve milli STK’larla protokol imzaladığı gerekçesiyle MEB Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alarak iktidara ayar vermeye kalkışan TÜSİAD, hain saldırıya ilişkin açıklamasında PKK’nın ismini anmadığı gibi eli kanlı terör örgütüne tek kelime tepki gösterilmedi.

TMMOB, ADD, TBB dilini yuttu

1954 yılında çıkarılan Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği yasası ile tekel oluşturulan ve yaklaşık 69 yıldır malum zihniyetin elinde olan TMMOB, Mehmetçiğe sıkılan kurşunlara ilişkin tek kelime etmedi. Milli iradeye yönelik nefretiyle bilinen DİSK ile marjinal sol çizgide yer alan KESK de PKK’ya ilişkin tek kelime etmezken KESK’ten yapılan skandal açıklamada, “İktidarın yıllardır sürdürdüğü savaş ve çatışma politikaları ülkeye, daha fazla yoksulluk, daha fazla ölüm ve gözyaşı getirmiştir” denildi. CHP’lilerin yetiştiği ocak konumundaki Atatürkçü Düşünce Derneği ile ‘TSK'ya kimyasal silah’ iftirasını atan Türk Tabipler Birliği’nden de saldırıya ilişkin açıklama yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yusuf can

kabahat bizde 15 temmuzda hata yaptık ama artık biliyoruz bir daha sokaga döküldüğümüzde kimleri tankın altına yatırıp ezecegimizi mal varlıklarına el koyup sag olanlararıda d kandile atıp arkasında siha havalandırmak olacak inşallah

Çıkarın gerekli kanunları kapatın bu terör örgütlerinii

Bu terör örgütleri hala kapatılıp, terörist başkanı ve üyeleri tutuklanmadı ya... Bunlar 1453'e ben de bu duruma yanarım.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23