CHP’nin arka bahçeleri Kandil’e kör

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Milli iradeye yönelik düşmanlıklarını saklama gereği göremeyen ve üzerine vazife olmayan her meselede ahkâm kesen karanlık odaların maskesi bir kez daha düştü. Başta para baronlarının çatı kuruluşu TÜSİAD olmak üzere TMMOB, TTB gibi meslek odaları, CHP’nin arka bahçesi konumundaki ADD’nin yanı sıra bazı barolar ve sol sendikalar 12 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası sessizliğe büründü.

TÜSİAD “PKK” diyemedi

Son olarak yerli ve milli STK’larla protokol imzaladığı gerekçesiyle MEB Bakanı Yusuf Tekin'i hedef alarak iktidara ayar vermeye kalkışan TÜSİAD, hain saldırıya ilişkin açıklamasında PKK’nın ismini anmadığı gibi eli kanlı terör örgütüne tek kelime tepki gösterilmedi.

TMMOB, ADD, TBB dilini yuttu

1954 yılında çıkarılan Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği yasası ile tekel oluşturulan ve yaklaşık 69 yıldır malum zihniyetin elinde olan TMMOB, Mehmetçiğe sıkılan kurşunlara ilişkin tek kelime etmedi. Milli iradeye yönelik nefretiyle bilinen DİSK ile marjinal sol çizgide yer alan KESK de PKK’ya ilişkin tek kelime etmezken KESK’ten yapılan skandal açıklamada, “İktidarın yıllardır sürdürdüğü savaş ve çatışma politikaları ülkeye, daha fazla yoksulluk, daha fazla ölüm ve gözyaşı getirmiştir” denildi. CHP’lilerin yetiştiği ocak konumundaki Atatürkçü Düşünce Derneği ile ‘TSK'ya kimyasal silah’ iftirasını atan Türk Tabipler Birliği’nden de saldırıya ilişkin açıklama yapılmaması dikkatlerden kaçmadı.

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