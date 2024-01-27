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Siyaset CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek oldu
Siyaset

CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-27 07:02:00 -
CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek oldu

CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek oldu. Böcek, "Beni yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına layık gören; başta Cumhuriyet Halk Parti’mizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, MYK üyelerimize, Parti Meclisimize ve katkı koyan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yerel seçimlere yaklaşırken Cumhuriyet Halk Partisi, adaylarını belirlemek üzere MYK'yı topladı. Bu toplantıda belirlenen isimler parti meclisine iletildi. Parti Meclisi'nde yapılan kapalı oylamada mevcut başkan Muhittin Böcek'in adaylığı kesinleşti. CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerinde Antalya'dan aday gösterdiği isim Muhittin Böcek oldu.

Gece saatlerinde sosyal medya hesabından duyurdu

Sosyal medya hesabından adaylığını gece saatlerinde duyuran Muhittin Böcek, "Beni yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına layık gören; başta Cumhuriyet Halk Parti’mizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e, MYK üyelerimize, Parti Meclisimize ve katkı koyan, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan CHP Antalya İl Başkanlığı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’in bugün saat 14.30’da Antalya Havalimanı’nda karşılanacağını ve saat 15.00’da da parti il binasını ziyaret edeceğini duyurdu.

CHP’nin Antalya adayı Muhittin Böcek oldu
CHP’nin Antalya adayı Muhittin Böcek oldu

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CHP’nin Antalya adayı Muhittin Böcek oldu
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