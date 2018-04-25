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CHP'nin anketçisinden bomba iddia: Kılıçdaroğlu aday olursa...

CHP’ye yakın anketi şirketi SONAR’ın Başkanı Hakan Bayrakçı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığına aday olması halinde seçimi kaybedeceğini söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:01
CHP'nin anketçisinden bomba iddia: Kılıçdaroğlu aday olursa...

CHP’nin anketçisi olarak bilinen SONAR Genel Müdürü Hakan Bayrakçı, 24 Haziran’da yapılacak seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimde aday olması durumunda kazanma şansının olmadığını ifade eden Bayrakçı, “Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı makamına diğer adaylar kadar, hatta belki onlardan çok daha fazla yakışan bir isim. Ayrıca partisinin Genel Başkanı olarak o makam onun hakkı da. Ancak bu ülkede bazı konularda saplantılar, bir takım fikri sabitler var. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde Cumhur ittifakı bu konuyu deşecektir. O zaman maalesef çok kötü bir sonuç çıkar ortaya. O sonuç da benim tahminime göre şudur: CHP yine yüzde 30'un üstünde oy alamaz. En iyimser yaklaşımla yüzde 33 filan anca alır. Dolayısıyla Kemal Bey seçimi kazanamaz. O da kötü aday olduğu için değil, bu ülkedeki saçma ve yanlış kavramlar nedeniyle.” dedi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 12:01
  1. Hakan Bayrakçı
  2. SONAR
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

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