CHP'nin anketçisi vatandaşa sordu: Ekonomi nasıl? Sonuçlar şaşırtıcı

Türkiye'de artan enflasyon ve hayat pahalılığı gündemdeki en önemli konu olarak yerini koruyor. Metropoll Araştırma Şirketi'nin son anketinde katılımcılara "Son zamanlarda ülkemizde ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz?" diye soruldu.

"Yüzde 16 arttı"

Sonuçlara göre beş ay önce ekonomin kötü yönetildiğini düşünenler yüzde 77'den yüzde 62'ye düştü. İyi yönetildiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 20'den yüzde 36'ya yükseldi.

"AK Parti'ye dönüşlerin sebebi bu"

Araştırma şirketinin kurucusu Özer Sencar da sosyal medya hesabından "Beş ay önce halkın %77'si ekonominin kötü yönetildiğini düşünürken bu ay bu oran %62'ye düşmüş. İyi yönetildiğini düşünenler %20 iken bugün %36'ya yükselmiş. Kararsızlar içindeki eski AKP'lilerin geri dönmesini sağlayan asıl faktörün bu olduğunu düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.