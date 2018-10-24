CHP’nin Ankara adayı Mansur Yavaş mı? CHP’den açıklama geldi

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. AK Parti ve MHP yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını açıkladı. CHP’de ise seçim çalışmaları devam ediyor. CHP’nin Ankara adayının Mansur Yavaş olacağı iddiaları konuşuluyordu. CHP’li Engin Atlay’dan son dakika açıklama geldi. Peki CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahsur Yavaş mı olacak?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay'dan belediye başkanı adayları ile ilgili bir açıklama geldi. Ankara adayının Mahsur Yavaş olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Altay, "CHP’nin Ankara, İstanbul adayları belli değil. Aralık ayından önce de belli olmaz. Adaylarımız partimizin evlatlarından gösterilecektir" dedi. MHP'nin Melih Gökçek'e adaylık teklifi götüreceğine yönelik iddialara da değinen Altay, "Melih Gökçek MHP’ye hayırlı olsun, yakışır bence" diye