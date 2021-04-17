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Gündem CHP'nin algısını CHP'li isim çökertti! 'Kaybolmaz'
Gündem

CHP'nin algısını CHP'li isim çökertti! 'Kaybolmaz'

CHP'nin günlerdir ortalığı birbirine kattığı '128 milyar dolar nerede?' algısını CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) eski Müşteşarı İlhan Kesici çökertti Kesici katıldığı bir canlı yayında "Nereye gitti, nereye gider, nereden gelir? O bilgilerin üzerine tahminimiz var ama şimdi söylersek kendi söylediğimiz şeyi kırmış oluruz. Ama şunu söyleyeyim kaybolmaz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 15:20:00 -

CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) eski Müşteşarı İlhan Kesici, katıldığı canlı yayında partisinin 'Kayıp rezerv' iftirasını çökertti. Kesici, "Nereye gitti, nereye gider, nereden gelir? O bilgilerin üzerine tahminimiz var ama şimdi söylersek kendi söylediğimiz şeyi kırmış oluruz. Ama şunu söyleyeyim kaybolmaz." dedi.

CHP uzun süredir kamuoyunda, '128 milyar dolar nerede?' şeklinde bir karalama ve iftira kampanyası yürütüyor. Birçok isim 'Kayıp rezerv söz konusu olamaz' diye açıklamalar yapsa da CHP ısrarla algı operasyonuna devam etti. Ancak, CHP'nin yalanını parti içindeki en etkili isimlerden olan İstanbul Milletvekili İlhan Kesici tam anlamıyla çökertti. Kesici, "Rezerv kaybolmaz. Devletin her şeyi kayıt altındadır" dedi.

"söylersek kendi söylediğimiz şeyi kırmış oluruz" 

CHP İstanbul Milletvekili ve Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) eski Müşteşarı İlhan Kesici, canlı yayında kendisine yöneltilen, '128 milyar dolar kayıp rezerv' iddiasına çok net yanıt verdi. Muhalefet yandaşı medyanın hiç beklemediği şekilde konuşan Kesici, "Nereye gitti, nereye gider, nereden gelir? O bilgilerin üzerine tahminimiz var ama şimdi söylersek kendi söylediğimiz şeyi kırmış oluruz" ifadelerini kullandı.

Sunucunun ısrarla, '128 milyar dolar kayıp' dedirtmeye çalıştığı Kesici, "Hayır kaybolmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girerseniz Merkez Bankası bilançosuna.. Okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını. Dolar alımları satımları nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan alınmış, kaçtan satılmış? Görülür. Her şey kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında var. Mutlaka var" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

milli

fırıldak.
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Vatandas

Biliyosunuzda şimdi söylersek şeyi kırmış oluruz diyorsun neyi kırmış olursunuz kendi yalanınızımı?
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