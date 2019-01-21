0553 313 94 23

CHP'nin algı operasyonu çöktü! Seçime bir etkisi yok

CHP’nin yalanlarla dolu bir algı operasyonu daha çöktü. 59 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye’de, Suriyeli seçmenlerin toplam sayısı 53 bin olması anamuhalefetin iddiasını boşa çıkardı. İstanbul’da 9 bin 789, Ankara’da 833 Suriyeli seçmen var. Birçok şehirdeki Suriyeli seçmen sayısı ise iki haneli sayılarda.

21 Ocak 2019 Pazartesi 07:03
CHP'nin algı operasyonu çöktü! Seçime bir etkisi yok

59 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye'deki 53 bin Suriyeli seçmen, seçime hiçbir şekilde etki edemiyor. 15 bin Suriyeli seçmenin bulunduğu Hatay, 9 bin Suriyeli seçmenin yaşadığı İstanbul ve 5 bin Suriyeli seçmenin olduğu G.Antep'te bunların seçime etkisi sıfır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti'ye karşı 10 seçimdir kaybeden CHP, yine "Suriyeli seçmen" propagandasına sığındı. Başta Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul gibi bu kişilerin yoğun olduğu illerde "Suriyelilerin AK Parti'ye oy vermek için seçmen kaydedildiği" iddiaları resmi verilerle çöktü.

53 bin 99 Suriyeli seçmenin 59 milyon 391 bin 328 seçmene oranı binde 1 bile değil. Şehir şehir değerlendirildiğinde de Suriyeliler hiçbir il ve ilçede seçimin kaderini tayin edebilecek güce sahip değil.

Hatay'da tablo değişmez

Suriyeli seçmen rekorunu elinde bulunduran il 15 bin 297 kişi ile Hatay. 2014 yılı yerel seçimleri baz alındığında Antakya (3 bin 276), Reyhanlı (2 bin 731) ve Yayladağı (3 bin 277) gibi en çok Suriyeli seçmenin olduğu ilçelerde bile genel tablo değişmiyor. 15 bin seçmen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde etkili gözükse de asıl sonucu ittifak oyları belirleyecek. 2014 yılında 336 bin 990 oy ile büyükşehir belediyesini kazanan CHP, 330 bin 544 oy alan AK Parti ve 124 bin 813 oy alan MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı ile yarışacak.

İstanbul'da sıfır etki

İstanbul 9 bin 789 kişi ile en çok Suriyeli seçmen bulunduran ikinci il konumunda. Ancak bu sayı, 11 milyona yakın seçmeni olan İstanbul'da neredeyse sıfır etkiye sahip. İlçeler bazında da Suriyeli seçmenin en çok olduğu yer bin 221 kişi ile Başakşehir. AK Parti'nin 2014 yılında yüzde 50 oy ile seçimleri kazandığı ilçede de etki aynı. Ankara'daki toplam Suriyeli seçmen sayısı 833. 2014'te seçimlerinde AK Parti 1 milyon 415 bin 973, ikinci sıradaki CHP'nin ise 1 milyon 383 bin 786 oy aldığı düşünülürse, Suriyelilerin seçimin kaderine etki edecek bir gücü yok.

Gaziantep'te açık fark

Suriyeli seçmen sayısının en çok olduğu üçüncü il ise 5 bin 501 kişi ile Gaziantep. 2014 seçimlerinde AK Parti'nin 490 bin 89, CHP'nin 192 bin 687 oy aldığı dikkate alınırsa, Suriyeli seçmen sayısının hiçbir ağırlığı bulunmuyor. 2014 yılında MHP'nin 40 bin oy farkla kazandığı Mersin'de de 3 bin 866 Suriyelinin oyu sonuçları değiştirmiyor. AK Parti'nin yüzde 50 oy aldığı Kilis'teki 2 bin 57 seçmen ile yüzde 60 oy aldığı Şanlıurfa'daki 2 bin 447 Suriyeli de seçim sonucunu değiştiremiyor.

İşte diğer iller
Adana'da 980, Adıyaman'da 201, Afyon'da 49, Ağrı'da 5, Aksaray'da 15, Amasya'da 3, Antalya'da 245, Ardahan'da 2, Artvin'de 1, Aydın'da 49, Batman'da 806, Balıkesir'de 55, Bartın'da 3, Bayburt'ta 10, Bilecik'te 2, Bingöl'de 8, Bitlis'te 1, Bolu'da 26, Burdur'da 6, Bursa'da bin 163, Çanakkale'de 19, Çankırı'da 1, Çorum'da 80, Denizli'de 102, Diyarbakır'da 468, Düzce'de 84, Edirne'de 17, Elazığ'da 29, Erzincan'da 27, Erzurum'da 20, Eskişehir'de 75, Giresun'da 7, Gümüşhane'de 3, Hakkari'de 2, Iğdır'da 7, Isparta'da 69, İzmir'de 911, K.Maraş'ta bin 330, Karabük'te 289, Karaman'da 21, Kastamonu'da 17, Kayseri'de 272, Kırıkkale'de 8, Kırşehir'de 7, Kilis'te 2 bin 57, Kocaeli'de 535, Konya'da 2 bin 70, Kütahya'da 15, Malatya'da 376, Manisa'da 89, Mardin'de 2 bin 690, Mersin'de 3 bin 866, Muğla'da 58, Muş'ta 8, Nevşehir'de 9, Niğde'de 67, Ordu'da 40, Osmaniye'de 739, Rize'de 35, Sakarya'da 206, Samsun'da 53, Siirt'te 74, Sinop'ta 8, Sivas'ta 26, Şanlıurfa'da 2 bin 447, Şırnak'ta 23, Tekirdağ'da 82, Tokat'ta 19, Trabzon'da 58, Uşak'ta 37, Van'da 26, Yalova'da 62, Yozgat'ta 7, Zonguldak'da 13 Suriyeli seçmen bulunuyor. Kars ve Tunceli'de ise hiç Suriyeli seçmen yok.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 07:11
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Kilis
  4. Karabük
  5. Yalova
  6. Iğdır
  7. Ardahan
  8. Bartın
  9. Şırnak
  10. Batman
  11. Kırıkkale
  12. Karaman
  13. Bayburt
  14. Aksaray
  15. Zonguldak
  16. Yozgat
  17. Van
  18. Uşak
  19. Şanlıurfa
  20. Tunceli
  21. Trabzon
  22. Tokat
  23. Tekirdağ
  24. Sivas
  25. Sinop
  26. Siirt
  27. Samsun
  28. Sakarya
  29. Rize
  30. Ordu
  31. Niğde
  32. Nevşehir
  33. Muş
  34. Muğla
  35. Mardin
  36. Manisa
  37. Malatya
  38. Kütahya
  39. Konya
  40. Kocaeli
  41. Kırşehir
  42. Kayseri
  43. Kastamonu
  44. Kars
  45. İzmir
  46. İstanbul
  47. Mersin
  48. Isparta
  49. Hatay
  50. Hakkari
  51. Gümüşhane
  52. Giresun
  53. Gaziantep
  54. Eskişehir
  55. Erzurum
  56. Erzincan
  57. Elazığ
  58. Edirne
  59. Diyarbakır
  60. Denizli
  61. Çorum
  62. Çankırı
  63. Çanakkale
  64. Bursa
  65. Burdur
  66. Bolu
  67. Bitlis
  68. Bingöl
  69. Bilecik
  70. Balıkesir
  71. Aydın
  72. Artvin
  73. Antalya
  74. Ankara
  75. Amasya
  76. Ağrı
  77. Afyon
  78. Adıyaman
  79. Adana
  80. chp
  81. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail, İran hedeflerine havadan saldırdı!
    1. İsrail, İran hedeflerine havadan..
    2. Meteoroloji uyardı! Sağanak yağışlar..
    3. CHP'nin algı operasyonu çöktü! Seçime..
    4. Katar Emiri son dakika değişikliğinin..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    6. Komşu kavgası kanlı bitti
    7. "FETÖ dolandırıcısı" zanlı Edirne'de..
    8. Uydudan kontrol edilebiliyor... İlk..
    9. Suriye için kritik hafta
    10. 'Türkiye şehit verdi siz burada..
    11. Beyaz Saray böyle duyurdu: İki lider..
    12. Genç çifti korkunç kaza ayırdı
    13. ABD'de hayat durdu! 5 bin uçak seferi..
    14. Suç makinesi yakalandı
    15. Mali'deki BM misyonuna saldırı
    16. İsrail'den Suriye'deki İran..
    17. Roma'da Cengiz Ünder şoku! Torino..
    18. Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump..
    19. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    20. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Başakşehir'in..
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Gündemi sarsan iddia! "Melih Gökçek, AK Parti'den istifa edip MHP'ye katılacak"
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Erdoğan: Ne çektiysek bunlardan çektik
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Suriye duyurdu: Saldırıyı püskürttük
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Amerikan destroyeri İstanbul Boğazı'ndan geçti
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!
    Metin, Fazıl’a baksın akıbetini anlasın!

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı
    O rapor ortaya çıktı! Çin korkusu sardı
    İçişleri Bakanı Soylu'dan adres değişikliği yapanlarla ilgili kritik açıklama
    İçişleri Bakanı Soylu'dan adres değişikliği yapanlarla ilgili kritik açıklama