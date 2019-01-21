CHP'nin algı operasyonu çöktü! Seçime bir etkisi yok

59 milyon seçmenin bulunduğu Türkiye'deki 53 bin Suriyeli seçmen, seçime hiçbir şekilde etki edemiyor. 15 bin Suriyeli seçmenin bulunduğu Hatay, 9 bin Suriyeli seçmenin yaşadığı İstanbul ve 5 bin Suriyeli seçmenin olduğu G.Antep'te bunların seçime etkisi sıfır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki AK Parti'ye karşı 10 seçimdir kaybeden CHP, yine "Suriyeli seçmen" propagandasına sığındı. Başta Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul gibi bu kişilerin yoğun olduğu illerde "Suriyelilerin AK Parti'ye oy vermek için seçmen kaydedildiği" iddiaları resmi verilerle çöktü.

53 bin 99 Suriyeli seçmenin 59 milyon 391 bin 328 seçmene oranı binde 1 bile değil. Şehir şehir değerlendirildiğinde de Suriyeliler hiçbir il ve ilçede seçimin kaderini tayin edebilecek güce sahip değil.

Hatay'da tablo değişmez

Suriyeli seçmen rekorunu elinde bulunduran il 15 bin 297 kişi ile Hatay. 2014 yılı yerel seçimleri baz alındığında Antakya (3 bin 276), Reyhanlı (2 bin 731) ve Yayladağı (3 bin 277) gibi en çok Suriyeli seçmenin olduğu ilçelerde bile genel tablo değişmiyor. 15 bin seçmen büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde etkili gözükse de asıl sonucu ittifak oyları belirleyecek. 2014 yılında 336 bin 990 oy ile büyükşehir belediyesini kazanan CHP, 330 bin 544 oy alan AK Parti ve 124 bin 813 oy alan MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı ile yarışacak.

İstanbul'da sıfır etki

İstanbul 9 bin 789 kişi ile en çok Suriyeli seçmen bulunduran ikinci il konumunda. Ancak bu sayı, 11 milyona yakın seçmeni olan İstanbul'da neredeyse sıfır etkiye sahip. İlçeler bazında da Suriyeli seçmenin en çok olduğu yer bin 221 kişi ile Başakşehir. AK Parti'nin 2014 yılında yüzde 50 oy ile seçimleri kazandığı ilçede de etki aynı. Ankara'daki toplam Suriyeli seçmen sayısı 833. 2014'te seçimlerinde AK Parti 1 milyon 415 bin 973, ikinci sıradaki CHP'nin ise 1 milyon 383 bin 786 oy aldığı düşünülürse, Suriyelilerin seçimin kaderine etki edecek bir gücü yok.

Gaziantep'te açık fark

Suriyeli seçmen sayısının en çok olduğu üçüncü il ise 5 bin 501 kişi ile Gaziantep. 2014 seçimlerinde AK Parti'nin 490 bin 89, CHP'nin 192 bin 687 oy aldığı dikkate alınırsa, Suriyeli seçmen sayısının hiçbir ağırlığı bulunmuyor. 2014 yılında MHP'nin 40 bin oy farkla kazandığı Mersin'de de 3 bin 866 Suriyelinin oyu sonuçları değiştirmiyor. AK Parti'nin yüzde 50 oy aldığı Kilis'teki 2 bin 57 seçmen ile yüzde 60 oy aldığı Şanlıurfa'daki 2 bin 447 Suriyeli de seçim sonucunu değiştiremiyor.

İşte diğer iller

Adana'da 980, Adıyaman'da 201, Afyon'da 49, Ağrı'da 5, Aksaray'da 15, Amasya'da 3, Antalya'da 245, Ardahan'da 2, Artvin'de 1, Aydın'da 49, Batman'da 806, Balıkesir'de 55, Bartın'da 3, Bayburt'ta 10, Bilecik'te 2, Bingöl'de 8, Bitlis'te 1, Bolu'da 26, Burdur'da 6, Bursa'da bin 163, Çanakkale'de 19, Çankırı'da 1, Çorum'da 80, Denizli'de 102, Diyarbakır'da 468, Düzce'de 84, Edirne'de 17, Elazığ'da 29, Erzincan'da 27, Erzurum'da 20, Eskişehir'de 75, Giresun'da 7, Gümüşhane'de 3, Hakkari'de 2, Iğdır'da 7, Isparta'da 69, İzmir'de 911, K.Maraş'ta bin 330, Karabük'te 289, Karaman'da 21, Kastamonu'da 17, Kayseri'de 272, Kırıkkale'de 8, Kırşehir'de 7, Kilis'te 2 bin 57, Kocaeli'de 535, Konya'da 2 bin 70, Kütahya'da 15, Malatya'da 376, Manisa'da 89, Mardin'de 2 bin 690, Mersin'de 3 bin 866, Muğla'da 58, Muş'ta 8, Nevşehir'de 9, Niğde'de 67, Ordu'da 40, Osmaniye'de 739, Rize'de 35, Sakarya'da 206, Samsun'da 53, Siirt'te 74, Sinop'ta 8, Sivas'ta 26, Şanlıurfa'da 2 bin 447, Şırnak'ta 23, Tekirdağ'da 82, Tokat'ta 19, Trabzon'da 58, Uşak'ta 37, Van'da 26, Yalova'da 62, Yozgat'ta 7, Zonguldak'da 13 Suriyeli seçmen bulunuyor. Kars ve Tunceli'de ise hiç Suriyeli seçmen yok.

Kaynak: Yeni Şafak