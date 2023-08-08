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Gündem CHP'nin Akbelen önergesine olağanüstü toplanan TBMM'den 'ret'!
Gündem

CHP'nin Akbelen önergesine olağanüstü toplanan TBMM'den 'ret'!

Yeniakit Publisher
2023-08-08 20:14:00 -
CHP'nin Akbelen önergesine olağanüstü toplanan TBMM'den 'ret'!

CHP'nin çağrısıyla Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi için yapılan olağanüstü görüşmede oylama tamamlandı.

Muğla'daki Akbelen Ormanı'ndaki maden sahası için ağaç kesimini görüşmek üzere muhalefetin çağrısıyla toplanan TBMM Genel Kurulu oturumu sona erdi.

Muhalefetin Akbelen gündemli genel görüşme açılması talebi, iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Önergenin görüşülmesi için 244 'kabul' oyu kullanılırken 281 'ret' oyu kullanıldı.

Meclis 1 Ekim’e kadar çalışmalarına ara verdi.

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Yorumlar

95 milyardolar enerjiye 2022 de PARAKIMEVERILDI

Kim termik santıral yaptimadi kim 1990 DA 60 BIN MADENCİYI GIREV YAPTIRIP ZONGULDAKTAKI MADENLERI ÖZELEMESINE SEBEOLDU AKP CHPMI AKP BUGUN IKRAMIYEYLEN 53 BINTL MAS VERIYO ACIMDIYENLER 95 MIYAR TURKIYEDEKALDA 8 BINDEN 5 milyardolar95 milyardolardakac 15 milyon emeklinin masini batiliyakim verdi musulkerkük kim LIBYADA NEİSIMIZ VARDIYENLER SEONLARIN DEDELERI TORUNLARI

hıdır diker

her zaman yazıyorum ve haklı çıkıyorum c.h.p. ve peşindekiler ve egenin insanı vatan haini domuz enikleri. egedeki ak partililerde ak partinin içine girmiş hainler. 7 senedir egede yaşıyorum daha bir tane iyi birine raslamadım.
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