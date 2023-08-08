CHP'nin Akbelen önergesine olağanüstü toplanan TBMM'den 'ret'!
CHP'nin çağrısıyla Akbelen Ormanı'nda maden sahasının genişletilmesi için yapılan olağanüstü görüşmede oylama tamamlandı.
Muğla'daki Akbelen Ormanı'ndaki maden sahası için ağaç kesimini görüşmek üzere muhalefetin çağrısıyla toplanan TBMM Genel Kurulu oturumu sona erdi.
Muhalefetin Akbelen gündemli genel görüşme açılması talebi, iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
Önergenin görüşülmesi için 244 'kabul' oyu kullanılırken 281 'ret' oyu kullanıldı.
Meclis 1 Ekim’e kadar çalışmalarına ara verdi.
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TBMM Akbelen'i görüşmek için toplandı! Devlet Bahçeli: Buradayız