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Siyaset CHP'nin afişlerinde komedi: Amblemde kemalistleri çok kızdıracak eksiklik!
Siyaset

CHP'nin afişlerinde komedi: Amblemde kemalistleri çok kızdıracak eksiklik!

Yeniakit Publisher
2024-03-06 10:58:00 -
CHP'nin afişlerinde komedi: Amblemde kemalistleri çok kızdıracak eksiklik!

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının afişinde skandal bir hata yapıldı. CHP'nin amblemi olan altı ok simgesinden birinin unutulduğu afiş sosyal medyada eleştiri aldı.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayının afişinde skandal bir hata yapıldı. CHP'nin amblemi olan altı ok simgesinden birinin unutulduğu afiş sosyal medyada eleştiri aldı.

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey'in seçim afişlerinde dikkat çeken bir hata göze çarptı. Afişlerde CHP'nin amblemi olan altı oktan biri eksik basıldı.

Hatanın ilk olarak sosyal medyada fark edilmesiyle birlikte CHP'liler ve Bursa kamuoyu tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı kullanıcılar hatayı "acemilik" olarak yorumlarken, bazıları ise "kasıtlı bir hata" olduğunu öne sürdü. Bazı kullanıcılar tarafından ise "hangi ilkeyi unuttular" yorumları yapıldı.

CHP Bursa İl Başkanlığı'ndan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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