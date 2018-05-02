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CHP'nin adayını isim vermeden açıkladı!

Gazeteci Deniz Zeyrek katıldığı bir canlı yayında isim vermeden CHP'nin adayının özelliklerini söyledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:00
CHP'nin adayını isim vermeden açıkladı!

CNN TÜRK'te yayınlanan Parametre programı yorumcusu Deniz Zeyrek, isim vermeden CHP'nin cumhurbaşkanı adayını tarif etti.

Deniz Zeyrek CHP'nin cumhurbaşkanı adayı için "CHP'nin adayı netleşti. Kılıçdaroğlu'nun kafasında o isim net. Duyduğumuz bir isim ama son günlerde medyada öne çıkan iki isim de değil. Favori adaylardan biri değil.

Ama Kılıçdardoğlu'nun tarifine uyuyor. Herkesi kucaklayabilecek bir profil yani Saadet Partisi'nden de AK Parti'den de oy alabilecek bir isim. Milli görüşten oy alacak, ekonomist, sakin görünümlü, CHP tabanının da tepkisini çekmeyecek bir isim." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:00
  1. deniz zeyrek
  2. cnn

YORUM YAZ

  • Urfalı Urfalı 1 sa önce
    Aptallatif şenerden bahsediyor.
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