CHP'nin adayını duyan Fatih Portakal isyan etti

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, Bucak aşiretinin lideri Mehmet Fatih Bucak'ın CHP'den aday gösterilmesini sert sözlerle eleştirdi.

"Nasıl bir savrulma ve ilkesizlik"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, biri büyükşehir olmak üzere belirlenen 16 belediye başkan adayının daha isimlerini açıkladı. Açıklanan isimler arasında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi için aday gösterilen Bucak Aşireti üyelerinden Mehmet Fatih Bucak da yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde ÖDP'li Alper Taş'ı Beyoğlu için aday gösteren CHP'nin Bucak'ı da aday göstermesine Fatih Portakal'dan eleştiri geldi.

Portakal, Twitter hesabından; "Bir yerde Alper Taş'ı aday göster, başka yerde tehditte sınır tanımayan Mehmet Fatih Bucak'ı... #CHP'de bu nasıl bir savrulma ve ilkesizliktir. Anlatan varsa anlatsın..." açıklamasında bulundu.