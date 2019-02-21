CHP’nin adayına uyuşturucu kaçakçısı suçlaması!

SEZAİ ERHAN/MALATYA - DSP’nin Kuluncak Belediye Başkan adayı Etem Körükmez, CHP’nin Kuluncak belediye başkan adayı olarak gösterdiği Mustafa Yıldız’ın, Almanya’da uyuşturucu kaçakçılığına adının karıştığını ve yargılanıp hüküm giydiğini öne sürdü.

Malatya’da 24 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde CHP’nin Malatya Milletvekili 6.sıra adayı Etem Körükmez, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partisinin Malatya’da bazı yanlış belediye başkan adayları belirlediğini öne sürerek partisinden istifa etti ve DSP’den Kuluncak Belediye Başkan adayı oldu.

ALMANYA’DA HAPİS YATMIŞ İSMİ ADAY GÖSTERDİLER

CHP’nin Kuluncak adayı Mustafa Yıldız için tepki gösterdiğini bu tepkiden sonra CHP il teşkilatı tarafından dışlandığını öne süren Etem Körükmez, “Ben resmi olarak 1994’te siyasete başladım. Geçmişte bazı derneklerde yöneticilik yaptım ama 1994’ten beri Türkiye siyasetinin içindeyiz. 1999 ve 2004 yıllarında Doğru Yol Partisi’nde belediye başkanlığı yaptım. O günden bu güne kadar nasıl onurlu bir siyaset yapılır, ben bunu takip ettim. Hiçbir zaman sıkıntı çekmeden, yüzümün kızaracağı bir iş yapmadan siyaset yaptım. Son olarak 2015 yılında Malatya’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin 6. Sıra listesinde milletvekili adayı oldum, Haziran ile Kasım seçimlerde. 2018 seçimlerinde CHP’nin aday adayıydım. Neden DSP diyeceksiniz. Ben siyaseti bırakmıştım. Tabi ki sorunlarımız çok fazla, Kuluncak’ta sıkıntılar vardı. Benim için siyasetçi şu camdaki tül perde kadar temiz olması, üstünde bir sineğin pisliği dahi görülmemesi gerekir. Ben 8 ay önce Kuluncak’a yakışır bir adayın olması gerektiğini söyledim. Tabi Belediye Başkanı adayı, milletvekili adayı olarak benim CHP’ye emeğim geçmiştir. Atatürk’ün partisinde görev yapıyorum. Burada onurla, o partiyi temsil etmem gerekir. O partiyi temsil edecek insanların da gerçekten çok temiz ve kendine leke getirmeyen insanlar olması gerekir. Bu adayı göstermeyin bu aday bize yakışmaz dedikçe bunlar kastı varmış gibi çıktılar, uzun yıllar Almanya’da eroin kaçakçılığından hapis yatmış bir kişiyi aday gösterdiler. Ben burada rahatsızlığımı dile getirdim, buna karşı çıktığım için rahatsız oldular. Ben de partimden istemeyerek de olsa ayrılmak zorunda kaldım. DSP’ye geçtim ve Kuluncak ilçesinin adayıyım” dedi.

CHP AYNI İSMİ 2004 YILINDA DA ADAY GÖSTERMİŞ

CHP 2004 yılında da Kuluncak belediye başkan adayı olarak Mustafa Yıldız’ı aday göstermiş o dönem AK Parti Kuluncak ilçe teşkilatı da ilçe seçim kuruluna itirazda bulunmuştu. O dönem AK Parti teşkilatınca, CHP adayının sabıkalı ve uyuşturucu kaçakçısı olduğu, bu suçtan dolayı Almanya’da hüküm giydiği, ceza yattığı, şartlı salıverme ile sınır dışı edildiği, ilgilinin ad ve doğum tarihi değişikliği nedeniyle bu kararların adli sicil kaydında görülmediği iddia edilmişti. O süreçte ilçe seçim kurulundaki itiraz dilekçesine eklenen belgede de, 12.12.1959 Darende/Türkiye doğumlu Mehmet Mustafa Yıldız ve diğer ismi ile 12.12.1957 Darende/Türkiye doğumlu Mustafa Yıldız’ın aynı kişiler olduğu, Almanya Darmstad Ağır Ceza Mahkemesi’nce Yıldız’ın 1993 tarihli ceza birleştirme kararı uyarınca Uyuşturucu Kanununa Aykırı Davranmak suçundan uzun yıllar içeren hapis cezalarına çarptırıldığı, Federal Almanya Cumhuriyeti’ne bir daha geri dönmeme kaydı ile terki ve yattığı cezadan arda kalan sair cezanın tecil edildiği, Hudut Koruma Memurları refakatinde memleketine, geriye dönüşü olmamak kaydı ile sürüldüğü, Yıldız’ın Fedaral Almanya Cumhuriyeti’ne geri dönmesi halinde geriye kalan cezasını çekmek zorunda olduğuna ilişkin bilgiler yer almıştı.